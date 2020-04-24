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學周揚青來場「殘酷愛情健檢」！考驗枕邊人渣男指數的十大潘朵拉盒子

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網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，把網友當柯南的十大線索揪出來，讓你測測枕邊人是否也有偷腥基因。 示意圖／ingimage
網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，把網友當柯南的十大線索揪出來，讓你測測枕邊人是否也有偷腥基因。 示意圖／ingimage

小心渣男就在你身邊

近日突破疫情重圍的唯一新聞，就是傳聞已久終於證實的「豬揚變色」。

周揚青發文透露，和羅志祥9年情斷，是因為發現男生偷偷藏了一支「摳妹手機」，不僅長期和旗下藝人和化妝師有「不正常關係」，而且每到一個城市就會找妹來玩，甚至跟兄弟們一起進行「多人運動」。

女方炸彈般的宣言，直接讓羅志祥成為網友心中2020最渣，跟熱播韓劇《夫婦的世界》裡的渣夫有得比。周揚青更奉勸姑娘們，千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人，「因為有的人他渣是天生的」。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，把網友當柯南的十大線索揪出來，讓你測測枕邊人是不是也有偷腥基因？

image source:pixabay

資訊查詢示意圖

NO.10垃圾桶

俗話說的好，最危險的地方就是最安全的地方，察覺另一半不對勁時，先翻翻垃圾桶吧。很多人做壞事忘了擦嘴，隨手一丟，就把證據都丟在垃圾桶。

偏偏大部分女孩都會貼心要幫男友收拾，什麼用過的保險套、奇怪的包裝紙、別人留下來的垃圾，就這麼好巧不巧被發現。

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image source:PINTREST

NO.9保險套櫃

來來來，看到這個答案不要太意外，相信大家都有固定放小套套的櫃子，沒想到竟然也是偷腥線索？

男生偷吃不戴套絕對惹禍上身，所以疑心一起先查看保險套櫃準沒錯，如果小套套們數量不對或是大幅減少，那可能就要小心啦，不是跟你用的，那又是用在哪裡呢？

延伸閱讀：男生千萬要小心！容易被女生討厭的十大行徑

image source:Durex FB

NO.8公事包、隨身包

第八名就是男生的隨身包或公事包，這種平常老婆女友不太會看的地方，拿來藏給情人的禮物這類小東西是最好。

尤其是跟公司裡的同事、小秘書想要藏什麼小秘密，偽裝成機密文件放在包包裡也超適合，所以偶爾還是要幫忙「整理」一下包包，說不定會有想不到的驚嚇等著各位。

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image source:IG@bn_sj2013

NO.7浴室

第七名抓偷腥的潘朵拉盒就是「浴室」，沒有同居的情侶最要小心，如果發現男生家裡浴室突然出現沒看過的洗髮乳、沐浴乳、牙刷，千萬別以為是什麼兄弟來過，十之八九是有別的女人。

編編就有朋友發現男友浴室出現別人的刮毛刀，逼問才知道是前女友來過！

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image source:PINTREST

NO.６電腦

另一半總是坐在電腦前，真的是在忙公事嗎？有許多女孩就是在用男友電腦時，默默發現有奇怪的檔案，想查電腦的時候可要看仔細，男生的D槽就跟內衣一樣，不脫到最後不知底，還有別放過瀏覽器和搜尋、瀏覽紀錄，看過什麼、查過什麼通通無所遁形～可能有鬼喔！

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image source:《觸及真心》官網

NO.５車子

不上摩鐵，車車也是煲愛的好地方，想想看那個「翔忻戀」，不就多次被抓包在車上幽會。正宮偵探可要看仔細，前後座置物處、腳踏墊、後車廂、導航、行車紀錄器通通都要查一遍喔！

有人就是把小三家固定設入導航點意外露餡，還有方志友跟吳念軒也因為行車紀錄器上的「私密對話」外流，成為討論焦點。

image source:《夫婦的世界》官網

NO.4通訊軟體

想查勤從通訊軟體下手準沒錯，大家常用的LINE、SKYPE、FB Message通通都要看，對話紀錄有什麼秘密一看就知，還要看看暱稱跟頭貼是不是有偷改過。

而且隨著科技發達，偷腥也進化，還有人把工具型編輯軟體拿來偷情，最知名的就是去年轟轟烈烈的「馬王不倫戀」，把記事本功能的evernote拿來記錄愛的宣言，還有國高中最愛的Google document，因為線上修正可以馬上刪除，也成為另類傳情密器。

image source:pxhere

NO.3衣服

再來就是另一半的衣服，像是《夫婦的世界》最開頭女主角池善雨就是在老公的外套裡發現口紅，還有女生的頭髮，讓她開始起了疑心。或是什麼唇印、不小心沾到的口紅，聞一聞會出現其它香水味，也是關鍵線索。還有不愛逛街的男人，突然出現的新衣服，可能是別的女人送的，小心啊！

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image source:《夫婦的世界》官網

NO.2手機

男生手機裡的秘密可多了，通訊錄沒紀錄的號碼，卻頻頻出現的通話紀錄，鐵定有鬼，相簿裡的照片影片、定位、GOOGLE地圖都能看出最近去了哪，是不是頻繁出沒在公司和家裡之外的地方，還有明明有女友還要玩交友APP也超怪。

終極渣男可能還有另一支偷情專用手機，「前豬嫂」周揚青和《夫婦的世界》池善雨就是這樣看出端倪。

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image source:《夫婦的世界》官網

NO.1社群平台

抓姦必備的第一名，就是現代人不可缺少的社群軟體！比如臉書就有歷史紀錄，可以看看另一半最近按了誰的讚、搜尋了誰的頁面，或是設定成摯友也很可疑。還有IG限時動態最常觀看的人，珍藏的貼文，都可能跟他有密切接觸。

再來，PTT上有不少網戀都是從站內信開始，噗浪和推特雖然比較少人用，也是培養感情的溫床，好好細看一輪，免得為渣男浪費青春啊！

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image source:Pintrest

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月25日至2020年04月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『留下外遇蛛絲馬跡的事物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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