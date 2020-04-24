羅志祥偷吃分手 出軌渣男面相公開：鼻大、人中明顯

羅志祥 （小豬）與中國大陸網紅周揚青 （Grace）相戀9年，曾視對方為結婚對象，早前傳出兩人分手、復合的消息；不過，Grace於23日在微博發表了一封「分手信」，承認與羅志祥早已分手，分手原因更基於檢查對方手機時發現小豬屢次出軌！

然而，男生好色其實有跡可尋？出軌的人，在外表上竟有共通點？面相特徵是甚麼？

周揚青​分手信力數羅志祥出軌罪名：有的人 他渣 是天生的 ​

周揚青指寫下分手信的目的並不是因為剛分手的一時衝動或不冷靜下的報復心態，更直言做不到和平分手。在信中周揚青言之鑿鑿力數羅志祥的罪名，例如不時藉她不在家時，小豬便會約其他女生回家裡，更與旗下的女藝人、化妝師長期擁有不正當男女關係，以及屢開多人性愛派對等，更用上「有的人 他渣 是天生的 （你真的太太太太太 X100 渣了！！！）」來形容羅志祥。

羅志祥與周揚青二人由愛得低調到近年恩愛放閃、由外界的不支持到後來的力挺、羅志祥公開維護女方整容的消息，這一切都發生於9年之間。因為信任與尊重對方，周揚青從不檢查羅志祥的手機；不過，周揚青卻直言是次基於某些原因，還是看了。結果，發現小豬卻擁有另一部專用來把妹的手機，才驟覺9年的信任換來的卻是無數的背叛，更後悔自己曾經一次又一次地原諒小豬。

認清眼前事實，內心的粉紅泡泡終於被失望打碎。不過，周揚青卻感謝羅志祥讓他成長，更直言幸好這段9年情並沒有結果，此時此刻的她也不難過，因為並不值得為了對方而難過。

周揚青​信任換來小豬的無數背叛：原來「偷食」看臉就知道？

基於當初的信任與羅志祥的真誠關心行為，讓周揚青難以察覺得到對方的出軌端倪。然而，最近熱播的ViuTV節目《點相III 先機算》則邀請了皓云師傅以玄學角度解構好色男女的面相。原來「偷食」真的有樣睇？對伴侶不忠的人士到底擁有甚麼特徵？

皓云師傅分享，大多男性「好色之徒」的臉部特徵均有共通點，例如是鼻子大而直、人中明顯，耳色通紅亦有精力旺盛之意；另外，他亦提到鬍鬚恰到好處，不會過於濃密或稀少以及髮鬚帶曲鏇生的男性亦絕對較為好色。至於男性的生殖器官方面，如果陽具5吋或以上即代表生殖能力較強，陰毛逆生乾旱亦代表性慾較大。

玄學角度以外，又能否從過去的出軌事例了解「出軌男」的特徵，從第一印象斷定對方也會否有機會出軌？

「出軌男」的臉部特徵？

英國《衛報》曾刊登了一項有關「出軌男」的一項研究報導，該項研究則發表於《皇家學會開放科學期刊》（Royal Society Open Science），研究由西澳大學Dr Yong Zhi Foo帶領他的團隊進行，首先他們邀請了超過1500名異性戀人士參與，給予他們觀看近200名男性和女性的照片，同時要求他們形容相中人的臉部特徵與估計那人出軌的可能性（當然，研究人員早已向相中人查詢過他們過往有否對伴侶不忠。）結果發現大部份人都能猜出相片中的「出軌男」，準確度十分驚人；然而，研究人員也從研究中發現「出軌男」都擁有以下剛陽、帶男子氣概的臉部特徵：高眉骨、濃眉、薄嘴唇、下巴、顎骨輪廓線條明顯。

至於為何參與者未能透過相片猜中有哪位曾出軌過的女性？研究人員表示或是由於女性擅長抑壓和掩飾自己，亦有可能是女性可透過化妝技巧「作弊」，故難讓人準確作出判斷。

儘管研究結果顯示「出軌男」大多擁有相同特徵，但研究人員表示並不應單憑第一印象就斷定對方會出現不忠的行為；而沒有參與過是次研究的英國瑪格麗特皇后大學心理學家Dr Kristen Knowles也同意這說法，並稱出軌行為受社會文化、生活經歷等多項因素影響，不應因臉部特徵而認定對方有機會不忠。

的確，如果每一次戀愛都因對方擁有「出軌男」的臉部特徵而心存懷疑，那豈不是每天都活在擔心與痛苦之間，增加爭執機會，甚至在最後賠上原先的幸福嗎？

延伸閱讀：

羅志祥周揚青分手 心理學拆解7類男生最易出軌｜拍拖要考牌#27

羅志祥周揚青爆分手 原來小豬拍戲一樣豔福無邊被女圍仲撩人開房

文章授權轉載自《香港01》