另一半月薪多少男生才敢娶？ 過來人指5萬以上最剛好

不少人在結婚前，除了衡量雙方個性是否合適，也會考慮對方的經濟能力。就有網友在「Dcard」表示，大部分女生會考量另一半月薪多少才敢嫁，但似乎很少聽到男生有這要求，他對此感到疑惑，於是發文詢問「男生對另一半月薪多少才敢娶」，貼文立刻引發眾人熱議。

原PO在文中提到，畢業到現在觀察身旁的朋友，發現絕大部分的女生會要求另一半月薪多少才敢嫁，但幾乎沒有男生對於另一半的月薪有所要求，也很少遇到男生會因為另一半薪水少而分手，相反的女生因為對方薪水少而分手的倒是頗多。

不管男女都可以留言對於另一半薪水要多少才敢娶或嫁，又或者一點也不要求，也可以分享工作幾年目前薪水概況，因為上次看到一份報導平均薪資達四萬多，但現今的經濟狀況實在令人難以置信。

貼文一出，釣出不少男性網友留言回應，「我是要求6萬啦！跟自己薪資差不多」、「我希望另一半能有五、六萬」、「女生長久下來如果可以到五萬就可」、「五萬差不多，畢竟婚後開銷負擔比較大」、「4~5萬剛剛好」、「有房子就好不管月薪」。

另外有女性網友表示，「雙方薪資加起來有超過6萬就可以，我和老公目前薪資加起來大概5-8萬上下」、「兩個人加起來至少要12萬以上」、「我更看重工作態度，畢竟細水才能長流，做得穩肯努力，賺得少也有賺得少的過法」、「我跟老公加起來18萬」、「除非對方月薪超過10萬，不然我覺得家境比月薪重要」。