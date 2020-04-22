他親密關係後懷疑感染新冠肺炎 半夜提分手女友超傻眼

因新冠肺炎疫情影響，許多人越人越重視與人相處的社交距離，近日卻有一名網友表示，男友質疑與她過於親密導致出現喉嚨痛、頭痛等症狀，因此向原po提分手好聚好散，讓原po聽了相當傻眼。

一名網友在「Dcard」發文表示，她與男友交往一年，對方是一個相當情緒化的人，最近因為新冠肺炎疫情的關係，所以他相當謹慎，平時約會都是待在家裡居多，也拒絕過於親密的行為。

不過日前原po仍然忍不住與男友發生關係，不料對方沒多久後出現喉嚨痛、頭痛、鼻塞等症狀，結果男友竟然責怪是原po傳染給他，還牽扯原po去過大醫院是高危險族群，及平時沒去過藥局排買口罩，防疫態度太散漫，讓原po相當傻眼。

而在出現症狀後，男友還向原po頻頻喊，「一定是得了新冠肺炎啦，差不多要死了」，最後甚至直接傳訊息表示，「我們分手吧，我的身體已經沒救了，你八成也出事了，別再互相影響了，好聚好散。」讓原po當下滿臉問號直言「半夜 突然被分手了好震驚，我又沒病，我都沒怪你了，怎麼會反而怪我？」。

文章一出，網友紛紛表示，「這男的到底是磕了什麼藥疑神疑鬼的？」、「過於杞人憂天」也有人認為原po男友早就想提分手，「這個分手炮他一定計劃很久」、「不愛了，什麼理由都能拿來分手」、「他可能早就想分了吧」，有網友則安慰原po「恭喜解脫，這種人繼續交往下去也不會開心啦」、「這樣戲劇化在一起也辛苦啊，分一分吧」。