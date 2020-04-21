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超搶手Switch被妻賣掉買回「廚房神器」 夫為一理由嘆：我忍！

聯合新聞網 / 綜合報導
任天堂遊戲機「Switch」缺貨許久。 圖／爆怨公社
任天堂遊戲機「Switch」缺貨許久。 圖／爆怨公社

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，居家娛樂產品大受歡迎，原本就大受歡迎的任天堂遊戲機Switch從2月起就呈現缺貨狀況，加上遊戲《集合啦！動物森友會》熱賣，如今更是一機難求。如果有人在這個時候，把你心愛的Switch賣掉，你會有何反應？

一名人夫在臉書社團「爆怨公社」裡訴苦，因為老婆把他的Switch賣掉，購回一台食物調理機，還抱怨賣Switch的錢不夠用，需要再貼很多錢。更讓他難過的是，老婆花了一大筆錢買回的食物調理機，做出的料理卻相當「樸實無華」，悲慘遭遇讓網友十分同情，勸他「節哀」。

老婆拿賣Switch的錢，再貼許多去買回食物調理機，然而煮出的食物讓老公覺得傻眼。 圖／爆怨公社
老婆拿賣Switch的錢，再貼許多去買回食物調理機，然而煮出的食物讓老公覺得傻眼。 圖／爆怨公社

不過看到原PO貼出的照片後，網友紛紛大讚食物調理機實用，因為原PO老婆買的這台號稱是「廚房神器」！「神機啊，剛開始還不大會用啦！給她一點時間，你會滿意的」、「專業廚房在用的廚具」、「這台很厲害，但不便宜！」、「這台超好用」、「你老婆有眼光跟遠見，這真心推薦好用」，同時安慰原PO最近Switch的價格水漲船高，趁現在賣高價，月底再買回一台新的，不虧啦！

但有不少人認為老婆擅自賣掉老公物品的行為很不可取，「這種直接賣掉對方私人物品的事情還可以這麼冷靜喔」、「這是尊重問題不是實用問題吧」、「只有我覺得亂賣對方東西很差勁嗎」、「有夠不尊重的啦，怎麼會有人覺得這樣很OK」。

對此，原PO則是展現出強大的求生欲：「為了以後有人推我出去曬太陽，我忍」，並表示雖然老婆煮出的東西跟他預期有落差，他為了未來著想還是「吃得很開心」。

Switch 動物森友會

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