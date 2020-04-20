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老公太瘋夾娃娃！5大櫃堆滿戰利品 她崩潰：兒子挑禮物挑半小時

聯合新聞網 / 綜合報導
網友家中堆滿夾娃娃戰利品。圖／取自爆料公社
網友家中堆滿夾娃娃戰利品。圖／取自爆料公社

近幾年夾娃娃風潮在台流行，許多夾娃娃店一間一間展店，幾乎全台各地都有夾娃娃機台。有網友上網抱怨，老公「愛夾娃娃到失控」，家中4樓堆滿老公的戰利品，兒子表現好的時候就讓他自行上樓挑選禮物，該網友崩潰喊「小孩挑個禮物要看半小時！」

網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示，她的老公愛夾娃娃已經失控了「每次小六兒子考試成績不錯就讓他去樓上挑，每次小兒子生日或兒童節，又是讓他自己去樓上找」。

該網友表示，「這位老先生，愛夾要有個限度好嗎！你知道四樓已經滿了嗎！然後小孩挑個禮物要看半小時，而且你嚴重影響我要曬衣服的路線了」。她也貼出家中堆滿戰利品的照片，只見四個五層的貨櫃架子堆滿貨品，甚至數量多到堆至天花板，地板上還有不少玩偶，相當壯觀。

其他網友看了也目瞪口呆，留言「這明明就直播倉儲」、「可以開放台主預購」、「可以開店了」、「不知道花了多少」、「太厲害了」、「這樣挑禮物很方便」、「如果全數賣掉金額會很嚇人」、「以後爸媽不在家，都可以自己上樓找玩具玩」。

夾娃娃機

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