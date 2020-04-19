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婆婆找算命幫孫女取名 超鄉土名字「3選1」讓媳婦好崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
孩子出生後，取名字是許多父母最傷腦筋的事。 圖／ingimage
孩子出生後，取名字是許多父母最傷腦筋的事。 圖／ingimage

華人世界的父母大多堅信幫孩子取一個好名字能讓他（她）的未來更順遂，而隨著年代的不同，取名也能看出差異性。一名女網友的閨密剛生下小寶寶不久，她也已經想好要幫孩子取什麼名字了，但婆婆卻花錢請人算命，而且還挑了3個名字讓她選擇，只不過這3個名字讓閨密看了超傻眼，1個都不愛，但也不知道如何拒絕，讓她相當苦惱。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」表示好友剛產下一名可愛的小女嬰，也想好要幫孩子取什麼名字了，但沒想到婆婆竟然丟了3個名字給她選擇，讓好友不知如何是好。原PO貼出兩人的對話截圖可看到好友已決定要幫孩子取名叫「若儀」，但婆婆卻花錢請人算命，最後選出「春鳳」、「素鸞」、「月嬌」要媳婦3選1，也因為之後孩子會請婆婆幫忙帶，這讓好友更加為難，不知道怎麼拒絕選名，原PO也無奈的說「若遇到很強勢的婆婆該怎麼辦？

許多網友看了也不敢相信還有人會取鄉土味這麼濃厚的名字，「呃⋯現在還有取這麼土的名字」、「『戲說台灣』看很多的婆婆喔！這名就知道歹命底的，確定要取這名字？」、「確定是花錢請人取的嗎？被騙錢的吧？」、「這年代，怎麼會有算命老師用這麼俗氣的名字啊？」、「有這種婆婆真的是剉勒等」、「現在取這種名字保證不會和別人撞名」、「取這種名字還要花錢？」、「暈倒！比菜市場名還要糟」。

更有人苦勸要顧慮到孩子以後的感受，「小孩會被笑」、「有考慮孩子的感受嗎？」、「取這名字，長大會恨你們一輩子」、「拜託！不要讓孩子以後成為笑柄」、「名字是一輩子的，不可以開玩笑，會影響小孩子的」。還有網友幫忙想辦法化解問題，「孩子誰生的說了算」、「小名隨她叫，戶口名簿上妳決定」、「教妳一招，說妳也是給算命的人算的，花了2萬」、「先順她的意，之後再跟小孩說不喜歡可以自己再改名」、「3個讓她自己選，登記的我自己選」、「可以有正名，也可以有乳名」。

一名女網友的閨密因為孩子取名問題，讓她不知道怎麼和婆婆溝通。 圖／爆廢公社二館
一名女網友的閨密因為孩子取名問題，讓她不知道怎麼和婆婆溝通。 圖／爆廢公社二館

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