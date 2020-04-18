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「媽媽為什麼一直沒有回家」寫在劉真離開之後：五部繪本陪伴孩子面對死亡

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
國標舞女王劉真因心臟手術失敗撒手人寰，讓幼兒喪親課題再度被關注。 圖／本報資料照片
國標舞女王劉真因心臟手術失敗撒手人寰，讓幼兒喪親課題再度被關注。 圖／本報資料照片

在家中，我們很少談論死亡、失去，但這卻是每個人這輩子都得經歷的事。五部繪本，幫助你引導孩子思考生命與死亡的意義，並能夠練習安放自己的情緒。在這個過程中，身為大人的你，也能夠得到療癒。

藝人劉真於 3 月 22 日病逝。從二月初劉真赴院接受主動脈瓣膜置換手術後，外界聲援不斷，祈禱她能夠度過這次的難關。期間，她的丈夫辛龍也前後於臉書上寫下打氣的話語

「劉真需要大家幫助她度過生命的大難關，我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽....當我放著手機裡錄的女兒的聲音在她耳邊，説：「媽媽趕快好起來，帶我去上學喔！」劉真的眼淚就流下...怕她難過，我每天在她耳邊唱歌給她聽，安慰著、鼓勵著⋯⋯我們不哭，我們加油！」

「很多天了，我問霓霓：霓霓，巳經凌晨了，為什麼還不睡？霓霓説：我先哄你睡，不然你一個人在客廳會寂寞...我心碎！才4歲！寶貝女兒太想媽媽了....我對於外界的一切，沒什麼好多說的，但，看到孩子，我求，我還是在求，我祈禱再祈禱。」

他字字提及四歲的女兒，也曾說，「我好像給人印象是有堅強的外表，但是沒有人知道其實我那麼渺小，我愛劉真，害怕失去她。」真實紀錄了作為伴侶和父親內心的害怕，以及多麽渴望另一半能夠康復的心願。

而在劉真不敵病魔、離開人世以後，我們關注家中的孩子們，可以如何在一邊成長的過程中，一邊面對失去母親的事實與可能的缺憾？「死亡」在家庭內，可能一直都是一個相對難以啟齒的話題；然而，孩子的一生終究得面對失去。

透過繪本選讀，想一步一步，帶領孩子認識自己的情緒、找到紓解的方法。而這不只是對於孩子，也是整個家、你自己的一次修復機會：

一、「先好好大哭一場吧」《可以哭，但不要太傷心》

內田麟太郎著、思謐嘉譯《可以哭，但不要太傷心》
內田麟太郎著、思謐嘉譯《可以哭，但不要太傷心》

在失去的第一時間，我們會感覺到無法接受而悲傷不已。此時，孩子可能相對更難以處理自己的情緒，而大人們可以適時地引導，讓他們理解自己有這些感覺並不奇怪，並且可以放心地抒發出來。

內田麟太郎的作品《可以哭，但不要太傷心》記錄著一個爺爺離世前留給孫子的生命話語。他寫下過去兩人回憶中讓他感覺幸福的時光，以及不捨。

「你還是像從前那樣一直在等，到現在都還不知道我已經走了。要是你知道了，大概會一直哭吧！淚流滿面，小聲的哭個不停。」

用深情地話語向無助的孩子說說話，想告訴他們，放聲地哭吧，悲傷是沒有關係的，你不需要總是勇敢。然而，時間會治癒許多傷口，而因為過去我們擁有很多美好的回憶，希望那些力量，也可以在眼淚擦乾之後，繼續給你生活的勇氣。

二、「思念是可以的，因為有愛」《我好想妳，媽媽》

蕾貝卡．寇柏著、艾可譯《我好想妳，媽媽》
蕾貝卡．寇柏著、艾可譯《我好想妳，媽媽》

在孩子眼中，失去家人對他們而言代表著什麼，會有哪些擔心、害怕，會需要什麼樣的協助呢？蕾貝卡．寇柏的作品《我好想妳，媽媽》，故事以孩子的視角，描述他們內心會有的困惑：

「不久前，我們跟媽媽說再見。我不曉得她到那兒去了。我想要找她…………但是只找到好多她的東西。媽媽一定是忘了把這些東西帶走了。我們帶了花給她…………但是媽媽似乎沒有收下這些花。」

在理解等待不再會有回應之後，他從原本的疑惑、憤怒、擔憂，轉為了傷心，以及後來的思念。在引導孩子經歷這些情緒的過程，也和他們一同走過一次失去至親的情緒變化，讓他們之間有了更多的理解，以及彼此幫助的可能。透過這個故事讓孩子們了解，思念與悲傷，是因為有愛，而這些愛也不會消失，會繼續陪伴著你。

三、「理解死亡、練習道別」《恐龍上天堂：了解與面對死亡的最佳指南》

蘿瑞．克拉斯尼．布朗、馬可．布朗著《恐龍上天堂：了解與面對死亡的最佳指南》
蘿瑞．克拉斯尼．布朗、馬可．布朗著《恐龍上天堂：了解與面對死亡的最佳指南》

而除了言語上的安慰，我們更要帶孩子們理解什麼是生命與死亡。

生命的誕生到消失，從身邊的寵物、親人到友人，是再自然不過、也是每個人遲早會面對的事情。然而，我們要如何好好地和孩子談論這件事？

什麼是活著？人為什麼會死？死後會去哪裡、那邊的世界又是怎樣？對於生命自然變化的理解，《恐龍上天堂：了解與面對死亡的最佳指南》中有著循循善誘的圖解。書中直接面對，以親和力高的可愛恐龍角色，與孩子談論死亡背後的恐懼、悲傷和好奇，並引導他們可以如何面對這些恐懼或疑慮。

死亡無法挽回，然而我們可以透過更多的理解，替孩子的心理建設做好準備，也能更珍惜當下所擁有的。

四、「同理生命、學會柔軟」《只要快樂不要哭泣，可以嗎？》

于爾克．舒比格著、侯淑玲譯《只要快樂不要哭泣，可以嗎？》
于爾克．舒比格著、侯淑玲譯《只要快樂不要哭泣，可以嗎？》

如果在面對至親死亡的過程，孩子感覺到不解，或認為「為什麼偏偏是我」、「不公平」的同時，我們可以引導思考，不同的生命經歷，背後有它要帶給你的禮物。

「這個世界上如果沒有悲傷，我們還能懂得什麼是快樂嗎？」

《只要快樂不要哭泣，可以嗎？》一書描述一個原本和平的村莊，有一天有個名為「死亡」的訪客來臨。他被具體化為一個灰色的、滿臉皺紋的人。而在他一走進村莊時，就不小心摔了一跤；村民們因為沒看過人跌倒，於是哄堂而笑。直到他們發現，跌倒會摔傷鼻子、膝蓋、手肘，鮮紅的血會從身上滴落下來，他們就再也笑不出來了。

「死亡」這位訪客讓大家理解痛苦，產生同理心，並且開始會互相安慰，彼此祝福。這部繪本想告訴孩子的是，每件事都會有它背後的生命課題，你所經歷的事，也將帶給你更多，並且成為更好的人。沒有過失去，怎麼理解擁有？也許，你不是不幸的那個。

五、「接下來，也請好好生活」《我離開之後》

蘇西．霍普金斯著、吳愉萱譯《我離開之後》
蘇西．霍普金斯著、吳愉萱譯《我離開之後》

家人離開以後，像是原本熟悉的生活支援系統缺了一個角，我們總會經歷一段時間的陣痛期。然而，重建生活是重要的，這也能一邊幫助我們自己度過悲傷，找回動力，並且讓這份生命與愛有延續的意義。

《我離開之後》是一位母親在離世以前，寫給女兒的生命指南，想能逐步引導她度過沒有媽媽的日子。譬如「煮一鍋咖哩治療心碎」、「想念我時唱一首歌」，或是「記得對自己的身體好一點」。繪本的意義，也像是在告訴你，即使我的肉體不在了，但因為你一直記得我的愛，你始終會再有愛人與生活下去的能力。

也許我將無法陪伴你經歷往後的人生，我將錯過你更多重要的時刻，但我知道，你會做得很好。我的孩子。

死亡課題是生命課題裡重要的一部分，從情緒到情感教育，以及更實際的生活層面、如何好好照顧自己，這些都是我們能為孩子們做的。而在引導孩子的同時，親愛的家長們，這或許也是讓自己能夠得到療癒機會。好好地哭、承認思念，在至愛面前，我們都像個孩子；而他所留下的愛，也將讓你們成長，繼續勇敢生活。

手術 劉真 繪本

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