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【為人父母】胡瑋婷／憑什麼要求寶寶不哭

聯合報 / 胡瑋婷

昨夜，我們好不容易哄女兒睡著。

我和老公一如往常躺在床上談心，他提到女兒已九個月大，長得愈發可愛，我聽著心裡雀躍，然而他突然話鋒一轉：「不過，只要聽到她的哭聲，我就覺得很煩、很討厭，她就該安安靜靜的，真搞不懂，有什麼好哭的！」

老公經常抱怨女兒的哭聲，這是我心裡過不去的坎，每每聽到，我的心情就大受影響。我認為，寶寶哭是必然的事，離開不愁吃穿及溫暖的子宮，來到這偌大的世界，得仰賴他人照顧才得以生存，這是一件多麼恐懼的事情，再加上無法用言語溝通、心智尚未成熟的她，當然只能選擇「哭」來表達自己。因此，我認為要求寶寶不哭，絕對是不合理的期待。

我按捺不住心裡的怨念，脫口而出：「嘴巴長在她身上，你憑什麼要她不哭呢？」語畢，我有些懊悔，而他也若有所思，兩人用沉默結束睡前的談心時光。

事後，我反覆回想那段對話。我明白，他雖然是我心中的暖男，但其實對他來說，這九個月以來，從討厭小孩到喜歡我們的女兒，已是大不易，我對他的期待卻愈來愈多。

我發現自己也犯了相同的錯誤，我期待老公接納寶寶的哭聲，就如同老公期待寶寶不再哭泣般，都是期待他人改變，而非自我改變。

所以，我決定改變自己，降低對老公「高規格」的期待，並在下一個夜晚，與老公談談在育兒過程中的自我期待。

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