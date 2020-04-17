不愛回婆家同住 婆婆一招讓她秒改口答應：我好沒志氣

許多結了婚的女性最害怕的就是婆媳問題，但如果其中一方動點巧思，或許就能改善這難解的關係。一名女網友在「爆怨公社」寫道前（15）日和老公小孩回婆家吃飯，原本吃完就想閃人，但婆婆的一個動作卻讓她立刻改口願意多住幾天，貼文一出笑翻一票網友，也羨慕原PO和婆婆的好感情。

原PO表示和公婆沒有住在一起，兩家距離車程大約20分鐘，因此幾乎每天都會見面，只是婆婆特別喜歡他們回來後同住幾天，但婆婆家是住4樓公寓沒有電梯，廁所也只有1間，他們若帶小朋友回去再加公婆總共7個人實在很不方便，所以她不太喜歡回婆家住。前天晚上她和老公小孩回去吃飯，原本想吃完晚餐後就離開，但婆婆把她叫到一旁，並且拿給她100張百元新鈔總共1萬元，還說自己用不到新鈔，讓原PO看了也嚇一跳。

婆婆下一秒還問她什麼時候要回去？讓原PO立刻改口說會多住幾天，事後她也忍不住讚嘆婆婆這招太高明，還自嘲的說「我是有多沒志氣！紅色就夠了，藍色我會呼吸困難的」。貼文一出笑翻許多網友，還吸引逾2萬人按讚，「這不知道羨慕死多少媳婦」、「薑還是老的辣」、「錢是最好的武器」、「人真的只能向錢低頭…哈哈」、「這婆婆蠻大方的，深知沒有錢辦不到的事」、「別人的婆婆總是不會讓我失望」、「真是善解人意的婆婆」。

還有網友搞笑歪樓的說「如果是藍色的一疊，我會住一個禮拜，紫色的話，我會住一個月」、「給紫色的會暫時停止呼吸」、「有這樣的婆婆願意一直沒志氣下去」、「有種你讓我多沒志氣幾百次啊…哼」、「我也想要沒志氣啊」、「這時候志氣算什麼，對吧？」、「好公婆…筆記，以後我拿藍色的收買媳婦兒」。