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隔離情侶感情增？ 全因「肌膚飢餓感」大增
小別勝新婚。因疫情分隔兩地，伴侶關係反而提升！專家一致認為，隔離是伴侶感情升溫的契機。英國首席醫療官哈里斯指出，伴侶可以藉此機會提升「感覺強度」。亞利桑納大學教授弗洛伊德則說，情侶分離導致「肌膚飢餓感」大增，「此現象能幫助大腦意識到對方的重要性，進而提升感情。」
肌膚飢餓感
根據《BBC》報導，隨著疫情愈來愈嚴重，保持社交距離成為全球民眾日常的生活指引。英國首席醫療官哈里斯指出，因防疫隔離的伴侶剛好可以藉此機會提升「感覺強度」。
「『肌膚飢餓感』是情侶分開後最常見的一種現象。」亞利桑納大學教授弗洛伊德指出，肌膚隨時都在接收另一半釋放的身體訊息，而伴侶分開一段時間後，想念之情便會油然而生，即是因為「肌膚飢餓感」大幅提升。他說，此現象能幫助大腦意識到對方的重要性，進而提升感情。
密爾沃基大學兩性及婚姻專家帕塞爾說：「情侶間隔一段時間沒見反而有助於提升親密度。」她也說，隔離中的伴侶若共處一室，必須要規劃個人空間及時間獨處。韋恩州立大學傳播學系教授馬奎爾則表示，住在一起遠端工作的情侶，面臨理性及感性混雜、工作和家庭生活疊加的情況，「必須以個人規劃應對。」
保持個人步調
據《福斯新聞網》報導，積極心理學家狄金森表示，相隔兩地的情侶如果欲維持感情，最重要的關鍵是「保持個人的生活步調。」
她也提醒，疫情影響下，人心的距離感增加，伴侶情感能以擬訂單獨及雙人計劃、隨時溝通、保持約會習慣等方式使感情升溫。狄金森補充說：「疫情沒爆發之前，人們忙著通勤及使用社群軟體，現在也是個好時機，讓大家重新檢視人與人之間的相處本質。」
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