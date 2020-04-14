他問婚禮沒主持人會無聊嗎？ 網答案一面倒：求之不得

結婚對不少人來說是人生大事，新人們都希望婚宴能賓主盡歡，對此有網友發文表示，結婚打算採取家宴方式，親朋好友純粹吃飯，沒有主持人跟婚禮活動，這樣賓客會覺得無聊嗎？問題一出，吸引不少鄉民支持原PO的安排。

該名網友在PTT發文提及，如果之後辦少桌數家宴就純吃飯，不打算請主持人，沒有儀式、進場、活動，這樣感覺攝影好像也不需要，「不過賓客會覺得婚禮沒主持人很無聊嗎？」

貼文一出，網友們認為開心吃飯最好，主持人跟活動不是太重要，「不會，這樣超好求之不得」、「這樣對賓客來說超棒的」、「不會！很多婚禮都本末倒置，婚禮只要雙方家庭跟三五好友開心吃飯，新人致個詞，浪漫親一下就很完美了」、「不會，最討厭活動一堆的」、「婚禮搞得跟綜藝節目才令人無言，讓人好好吃個飯很難嗎？」、「覺得很好，自己也想走好好吃飯路線」。

另外有過來人分享親身經驗，「我婚禮沒任何活動，但還是有進場，找個朋友簡單主持，新郎新娘跟雙方父母說說話，氣氛很溫馨，大家各自聊天續舊」、「不會唷，我自己是請15桌完全沒主持人和活動，就是拿自拍桿跟每位賓客拍照，一樣很開心」、「不會，我的主持人只負責引導我們入場、交換戒指跟二次入場，總共站在台上講話時間不到十分鐘」、「完全不會！我們也是這樣，反而可以好好吃飯聊天，格外溫馨許多」。