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北部親子農場最推這5家！與動物、昆蟲、自然來場親密約會

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

內容編輯／Vera Chen

想帶孩子親近動物除了去動物園，還能去哪兒？這邊推薦5間北部親子農場，園區內不僅有可愛動物、昆蟲、豐富DIY活動，有些農場還提供採果體驗，玩一整天也不膩喔！

第一家：宜農牧場（宜蘭）

地址：宜蘭縣冬山鄉長春路239巷17號

電話：03-956-7724

營業時間：09:00-18:00

門票費用：每人30元，3歲以下免費

宜農牧場成立至今已超過30年，一路從酪農業轉型為休閒農場，目前已成為媽媽口碑相傳的出遊好去處。園區內提供各種動物餵食體驗，像是小羊、小豬、兔子、烏龜、雞鴨、孔雀等等，可以進距離接觸許多小動物，並且讓孩子親近大自然。爸爸媽媽也能預約擠羊奶活動或羊乳香皂DIY課程，玩一整天也不膩喔！

（圖片來源：宜農牧場FB）
（圖片來源：宜農牧場FB）

第二家：準休閒農場（新北五股）

地址：新北市五股區新五路二段70號

電話：02-2292-2466

營業時間：09:30~17:00（週一公休），平日只接受團體預約入園

門票費用：全票150元，優惠票50元，五股區鄉民免票

不用離開台北就能去的「準休閒農場」，位在高速公路五股交流道旁，交通相當便利。園區佔地約4.5公頃，以生態發展為主軸，設有生態館、蝴蝶館、香草溫室、螢火蟲復育室等，喜歡大自然與昆蟲的孩子們肯定玩得盡興。假日時來園區可體驗各種活動，不管是手工窯烤披薩、神奇大泡泡、大戰美國螯蝦、手做盆栽等，都能讓孩子以體驗代為學習。

（圖片來源：準休閒農場FB）
（圖片來源：準休閒農場FB）

第三家：桃樂絲森林（新北八里

地址：新北市八里區荖阡村荖阡坑路34之5號

電話：02- 8630-3356

營業時間：平日10:00-18:00，假日10:00-21:00，週三公休

門票費用：全票100元、半票50元（平日及雨天不收費）

桃樂絲森林位在八里觀音山上，舊稱叫穀興農場，園區內的花草石木皆由農場主人親自設計，亦養殖許多可愛動物，自由自在的在草地奔跑。它們家的餐廳以自家產新鮮水果入菜，隨季節推出水蜜桃套餐、樹梅套餐、橘子風味餐等等。最特別的是，每年9~11月期間可以體驗摘採有機柚子的樂趣，想必是城市小孩從沒過的體驗喔！

（圖片來源：桃樂絲森林FB）
（圖片來源：桃樂絲森林FB）

第四家：富田香草休閒農場（桃園）

地址：桃園縣大溪鎮福安里埤尾22-8號（慈湖前方500公尺）

電話：03-3872540

營業時間：週一至週日9:00~18:00（週一餐廳公休）

門票費用：不分平假日150元，團體票（30人以上）120元

「富田香草休閒農場」是桃園老字號的親子農場，建置了一系列浪漫唯美的造景與婚紗攝影基地，擁有歐式花田、藍白風車、遼闊草原，尤其是水上玻璃教堂更讓農場質感瞬間升級，吸引超多人朝聖拍婚紗或求婚。園區內打造野生可愛動物農莊，裡面有可愛的馬兒、羊駝、山羊，可以餵牠們紅蘿蔔或抱著一起拍照喔！

（圖片來源：富田香草休閒農場官網、FB）
（圖片來源：富田香草休閒農場官網、FB）

第五家：綠世界生態農場（新竹）

地址：新竹縣北埔鄉大湖村7鄰20號

電話：03-5801000

營業時間：8:30-17:30

門票費用：全票380元，半票320元，愛心票190元，未滿三歲兒童免費

綠世界生態農場佔地70多公頃，是一國際級大規模生態農場，安排一日遊恐怕還玩不完呢！全區共分為六大主題公園，還規劃出了金剛鸚鵡區、可愛動物區、景觀廁所、美食天地、動物劇場、綠野廣場、亞馬遜雨林區、客家古厝等共47個觀賞區與休憩空間。造訪前必先查詢一下動物表演時間，帶孩子來看看超人氣金剛鸚鵡秀、羊駝散步、鵜鶘餵食表演喔！

（圖片來源：綠世界生態農場FB）
（圖片來源：綠世界生態農場FB）

本文擷取自 「北部親子農場最推這5家！與動物、昆蟲、自然來場親密約會」 ，由　媽咪拜授權轉載

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