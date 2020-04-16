(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

內容編輯/Iris Hsu

母乳是新生兒最佳的營養補充來源，新手媽媽最大的惡夢，莫過於“奶水不足”，甚至會擔心奶水量不夠寶寶喝，影響孩子成長，進而產生龐大的壓力，到底怎樣才能讓母乳源源不絕呢？

奶水不足怎麼辦？

其實幾乎每個新手媽媽都有產生足夠母乳的能力，只是因為不熟悉哺乳方式，或者不了解如何判別寶寶的需求，所以經常誤認自己奶水不足，改用配方奶哺餵孩子，久而久之，身體以為不需要再分泌乳汁，自然也就不會再產生母乳了！

實際上，奶水產生的原理不過是一般的供需法則，也就是寶寶吸多少，媽媽就產生多少。但是當媽媽在哺乳過程中承受過多壓力、缺乏自信的時候，就會影響供需平衡。

► 哺乳媽媽心理壓力大容易影響泌乳，造成奶水不足

什麼原因會造成奶水不足？

1.心理因素：媽媽感到憂慮、疲倦、失去自信時，容易影響乳汁分泌

2.餵奶過程問題：餵母乳的頻率或時間不夠

3.寶寶的含乳姿勢不正確

7大方法對抗奶水不足

1. 產後儘快哺乳：身體越早接收到哺乳訊息，越能刺激泌乳激素增加，也就越容易分泌母乳喔！

2. 放鬆心情，充分休息：媽媽有充足的睡眠和保持心情愉悅，有助於降低哺乳時的壓力，刺激乳汁分泌

3.建立自信：媽媽對於親餵母乳的信心不足，會導致泌乳量下降

4.依寶寶需求餵奶：不刻意限制寶寶吃奶的時間及頻率，少量多餐也沒關係，寶寶吸奶的次數越頻繁，奶水也會製造得越多

5.寶寶含乳姿勢正確：孩子如果正確含乳，媽媽乳頭不會感覺疼痛，而且寶寶的嘴巴會含住乳頭與大部分的乳暈

6.吃對發奶食物：足夠的水分是乳汁分泌的關鍵，哺乳媽媽除了要多喝水之外，也可以多攝取湯湯水水的食物，在保持營養均衡的同時也別忘了增加蛋白質和碳水化合物的攝取，以利產乳

7.適當按摩乳房

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

初為人母遇上哺乳難題難免手忙腳亂，不必過度擔心奶水不足的問題，只要好好休息放寬心就可以了，畢竟要有快樂的媽媽，才能好好照顧寶寶，讓孩子健康成長喔！

本文擷取自 「奶水不足怎麼辦？想讓母乳源源不絕有7招」 ，由 媽咪拜授權轉載