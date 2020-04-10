正宮假扮老公惡整小三「出國玩？」網友：雙方真淡定

看到自己的伴侶在外面偷吃，一般人應該難以保持冷靜，都會想找對方好好理論。不過有網友分享自己的朋友對付小三的方法，她淡定假扮自己的老公與小三對話，沒想到一山還有一山高，對方得知真相後，竟仍冷靜的回覆，令人相當無奈。

有網友在《爆怨公社》發文，分享自己的朋友如何對付小三，她在得知自己老公偷吃後，便用老公的身份與小三對話。她稱要在疫情結束後帶對方出去玩，並說有個地方特別適合，小三看到後好奇的問是哪裡，正宮便貼出「天國」的圖片要跟小三攤牌。

不過小三似乎以為對方在開完笑，回說：「泰國嗎？北爛」，見對方沒有認知到事情嚴重性，正宮便直說：「我是他老婆，你在密他你給我試試看。」沒想到小三竟冷靜回：「我比較想隱居泰國。」讓正宮無奈發文：「沒有想到她會認真回我欸，泰國勒。」

這段令人哭笑不得的對話放到網路上，引起網友熱烈討論，許多網友回：「酷！可以學起來。」、「老婆淡定小三更淡定。」、「天國對她太好了 ...應該po地獄給她才對。」，也有人勸正宮趕緊離婚，「老公外遇慣犯的話還是早點離婚吧」、「勸她快離婚吧 ！」