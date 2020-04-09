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現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧
現代社會主張性別平等，重男輕女的觀念已改變許多，就有網友發文表示，最近問了幾個已婚的男性友人，他們都說生女兒好，想生男孩的比例比印象中少，於是詢問廣大鄉民「為何現在爸爸都想生女兒」，貼文立刻掀起熱議。
有網友在PTT發文提及，問了幾個剛結婚的男生朋友，大家都說想生女兒，甚至有人提到最好不要兒子。另名網友也PO文表示，詢問親戚和朋友，他們也說生女兒好，「各位對於現代爸爸都想生女兒有什麼看法？」
貼文一出，網友認為女兒貼心、撒嬌為2大關鍵，「女兒家庭氣氛好，兒子只會吵鬧煩死了」、「女生貼心啊！ 就算結婚也常常回家撒嬌」、「女兒還是比較貼心，真心不騙」、「有些女兒夠顧家貼心，收到的禮物都會帶回家送家人」、「說實話女兒乖、貼心，可以當小公主呵護」、「我女兒超可愛超會撒嬌的」。
另外有網友指出現代社會生男孩較吃虧，兒子長大要買房子、車子，因此爸媽花費更大，「兒子養大都是別人的」、「生女的可以賺錢，生男的賠錢」、「幫兒子買的房子、車子也一起是別人的」、「生兒子要附一棟房子娶老婆」、「現在生兒子就是虧啦！時代不同了」。
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