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把妹撩妹全靠這招！十大迷倒女孩的樂器來了

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
許多人會為了追求另一半而提升自己，條件越好的人也更容易受到歡迎，若天生資質尚可，我們也可以靠後天努力，像是健身、學樂器，保證一樣能風靡一票女生。 示意圖／ingimage
許多人會為了追求另一半而提升自己，條件越好的人也更容易受到歡迎，若天生資質尚可，我們也可以靠後天努力，像是健身、學樂器，保證一樣能風靡一票女生。 示意圖／ingimage

江湖在走，音樂要有！

你覺得怎樣的男生最迷人呢？是學霸型、體育型還是才藝型？許多人會為了追求另一半而提升自己，條件越好的人也更容易受到歡迎，若天生資質尚可，我們也可以靠後天努力，像是健身、學樂器，保證一樣能風靡一票女生！

想把妹還不知道要學什麼樂器嗎？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統出網友熱議的十大「把妹樂器」，你是不是也學了兩手啊？

image source：unplash

把妹樂器

第十名：烏克麗麗

還記得曾經風靡一時的烏克麗麗嗎？烏克麗麗輕巧又攜帶方便，跟吉他比起來學習上也較為簡單，因此成了不少音樂初學者的入門樂器！不過就專業網友提醒，雖然烏克麗麗的價位相對便宜，但認真想學習的人還是建議要捨得花錢買有品質的琴，畢竟一分錢一分貨，別為了便宜搞砸了音準——當然囉，只要持之以恆的學習，你也可以變身成為癡心絕對的大仁哥囉啊！

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第九名：大提琴

若說玩搖滾的男生都是狂野酷帥型的，那麼拉大提琴的男生，光是想像就覺得容光煥發、優雅氣質UP啊～大提琴因為體積龐大、要價不菲，因此專門學習的人可遇不可求，不過看到大提琴演奏家那修長的手指，一席帥氣合身的西裝，加上那陶醉在沈穩琴聲裡的自信表情——那畫面真的太美我不敢看！

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第八名：薩克斯風

說到爵士樂的代表，很多人一定會先想到薩克斯風，雖然每種樂器並沒有限制一定要演奏何種曲目，但薩克斯風真可謂爵士樂的靈魂。爵士樂雖然難以掌握，但就是這種適合即興演湊、變化大的特色引人青睞，不少電影裡都可以看見，只要薩克斯風手一出現，全場便開始隨音樂擺動——學薩克斯風的人堪稱是氣氛製造高手、控場專家，也牢牢的控制著你的心啦～

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第七名：長號

也許你對「長號」感到陌生，但換一種說法，稱它為「伸縮喇叭」你就有印象了吧？長號不只體積大，也是學起來相當困難的樂器之一，嘴唇的用力程度都會影響到其發出來的音階，不會點嘴上功夫可是不行的唷～

而去年4月，臉書粉專「靠北管樂」就有網友討論起「聽說吹長號的男生都很帥」一事，底下留言相當熱烈，當然青菜蘿蔔各有所好，不過每多一種才藝，魅力值真的就是加分啊！

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image source:YouTube

第六名：直笛

你我都國小都學過的直笛也上榜啦，你是不是覺得自己離樂器型男更近一步了呢？學習直笛的難易度相信不用小編多說明，而該樂器在本次排行中脫穎而出也並非巧合，那是因為連農農也會吹啊（羞

沒錯，就是那個農、吳怡農！雖然去年選舉失利，但吳怡農的人氣一直居高不下，今年除夕他還前往《眼球中央電視台》的除夕特別節目錄影，其中一位來賓音樂老師林奕翔就曬出了吳怡農手握直笛的合照，讓農夫農婦相當驚喜，紛紛嬌喊「放開那根直笛、讓我來！」、「可以看農農吹…直笛嗎？」

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image source:臉書／林奕翔-Shiang-木管樂器

第五名：貝斯

你還以為貝斯手在樂團裡是邊緣人嗎？那你可就大錯特錯了！大家都想當主唱、吉他手等靈魂人物，但貝斯的重要性卻不可忽略，它是創造節奏的關鍵，就好比是默默替對象付出的低調型男。還有還有，貝斯除了比吉他更好上手外，其修長的外型也能讓樂手更加帥氣，若你外型高大，不妨選擇貝斯，不然小小的吉他在你手裡看起來就像玩具啊～

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第四名：小提琴

若說陽光帥氣的學長都彈吉他，那麼溫文儒雅的同學，配件一定少不了小提琴啦！小提琴是古典樂中不可或缺的角色，跟其他琴類相比，又是較為輕巧的樂器，因此成了不少人學音樂的首選，而跟第九名的大提琴相比，小提琴的音色更為清亮遼闊——若要比喻的話，大提琴就是成熟知性的大叔，那麼小提琴就是讓你情竇初開的青澀同桌。

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第三名：爵士鼓

跟其他團員相比，樂團的鼓手較難以被觀眾看見，但近年來願意學鼓的人越來越多，畢竟學音樂還是要有顆熱愛的心才是！爵士鼓掌握了整段演奏的震撼點，鼓意精湛的人還能在表演中來幾段「花式甩鼓棒」，照樣迷倒台下的千萬少女，為你的狂野表現尖叫。

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image source:IMDb

第二名：鋼琴

鋼琴是許多人步入音樂禮堂的第一站，而且鋼琴可以古典、電子琴可以玩Band，甚至能駕馭多種曲風，根本是音樂界的全能武器，加上學鋼琴的孩子不會變壞——不是啦，是那副修長的手指，真的讓手控欲罷不能啊！

專注彈琴的男生會自帶迷人的光環，而且有網友就分析，會鋼琴的厲害之處就在於持之以恆，畢竟鋼琴88個黑白鍵，變化之多很難一朝一夕就練成，往往要付出許多時間與心力練習，想到這點就更佩服啦～

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第一名：吉他

不管是吉他還是電吉他，吉他被網友公認是最佳的把妹樂器，如果會樂器本身就加分，那吉他憑什麼脫穎而出呢？網友就點出中肯現實，因為「攜帶方便」啊！就算不會彈，只要背著連走路都會有風。

雖然吉他被視為很一般的平民樂器，但吉他可民謠可搖滾，隨處隨地都能夠露一手，自然很好吸引目光，就算你鋼琴彈得淋漓盡致、爵士鼓打得震撼人心，但「秀」不出來就是可惜啊！

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image source:unplash

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月10日至2020年04月08日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『把妹樂器』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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吳怡農 樂團

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