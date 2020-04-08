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婆婆要求媳婦每天幫小叔和女友備早餐 網諷：媽寶喔？

聯合新聞網 / 綜合報導
婆婆要求身為媳婦的女網友，每天做早餐時也幫小叔和女友備一份。圖擷自「爆料公社」
婆婆要求身為媳婦的女網友，每天做早餐時也幫小叔和女友備一份。圖擷自「爆料公社」

婆媳問題百百種，有一名女網友po文表示自己與公婆、小叔同住，早上都會幫家人做早餐，但婆婆卻離譜的要求她每天都要幫小叔和他的女友準備早餐，原po忿忿不平的問網友，「小叔已經30多歲了，連他的女友也要準備早餐，你們會答應嗎？」

原po在「爆料公社」po文表示，很多與公婆同住當媳婦或媽媽的，都會早起幫一家人做早餐，但婆婆要求她每天都要幫同住屋簷下的小叔和他的女友準備早餐，原po有點憤怒的說，因為小叔已經30多歲了，理應可以自己準備早餐，而且還不只幫小叔，連他的女友也要一起，的確讓人心裡有點不舒服。

網友在看完po文後留言表示「媽寶喔」、「他們是沒手沒腳不會自己煮不會自己出去買」、「妳可以幫妳婆婆準備早餐，她不吃要給小叔是她的事」，有網友建議「妳婆婆可以自己來」、「每天吐司加蛋」，也有網友叫小叔去「甲塞」。

有網友問原po為什麼不拒絕婆婆？原po說要媳婦拒絕婆婆的要求真的有難度，「畢竟烹飪要花時間，材料也要花錢買」，而且要多準備2人份。有網友建議如果真的無法拒絕，就跟小叔商量，收點材料工本費吧。

婆媳紛爭 爆料公社

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