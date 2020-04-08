憂連假疫情失控！她替孩子請假「自排課表」 網讚：好用心

新冠病毒疫情升溫，清明連假後許多家長擔心疫情失控，選擇向學校請假，一名媽媽就為孩子制定了「短期時程表」，讓孩子在家也能學習，讓許多網友紛紛大讚，「好用心」。

一名網友在「爆廢公社」發文，因為老婆擔心清明連假讓疫情失控，因此選擇先不去幼稚園，決定自己帶著兩個孩子自主學習並和老婆及女兒一起制定了「短期時程表」，表中從8：30到20：30，總共12小時，其中8：30起床開始早操運動還有閱讀、畫畫、黏土等活動、下午則是由媽媽教孩子英文還有玩具及看電視時間，內容相當充實，網友們紛紛直呼，「好用心」。

此文一出，許多家長也表示已向學校請假，「我也幫兒子（小班）請假了」、「國小生，先請假兩天拿了一堆功課回家寫」、「我也請了幫孩子請了兩個禮拜，但我只想跟她一起當廢物」。

有網友稱讚媽媽「我覺得很用心」、「請了兩個禮拜+1，但我們沒有排行程表大方向跟原po差不多，就是把時間擠滿，排滿事情讓他們做」、「好強喔，我每天怒吼『快一點』的時間加起來也有一小時吧」。

有網友認為課程表時間緊湊，質疑是否按時操作，、「有辦法這麼按時操作嗎…」、「很好奇這個媽媽有時間做家事跟煮飯嗎？」、「晚餐時間你確定一個小時可以準時吃完！？」、「時間趕不上變化」、「很用心，但我覺得很難執行，對孩子來說老師就有個不可抗拒的威嚴，爸媽雖然可能比老師兇，但畢竟是熟悉的人，孩子比較不會怕…不管如何祝你們好運」。

原po回覆，實行一個禮拜會再回答是否能按時執行，做家事的部分由自己來做，三餐則叫外送。

不過，課程表中右下角寫著「洗澡睡覺！我要追劇！」，讓不少網友爆笑「追劇才是重點」、「我只注意到媽媽的字，好美」、「我的重點是右下角」、「最後一句才是重點」。