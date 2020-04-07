「素食者」想脫單容易嗎？網曝「關鍵」對了就是優勢

根據《TVBS》2019年的報導，台灣素食者比例已接近14%，雖然還是以葷食者居多，但素食者的比例仍愈來愈多、年齡也有年輕化的趨勢。不過，近期有人在PTT詢問，「吃素」在婚姻市場中是優點還是缺點？仍有一群葷食者高喊：「超級大缺點！」

原PO在PTT發文表示，自己之前很愛吃肉類，可是最近不知為何變得愈來愈不喜歡，雖然還是喜歡海鮮類與蛋奶類，但若要考慮婚姻，吃素為優點還是缺點？更好奇「吃素的人都去哪裡找伴侶呢？如果不想一起唸阿彌陀佛的話。」

此貼文一曝光，就引起一群網友一面倒批評：「缺點，吃素的話其他不吃素的很麻煩」、「我跟前女友在一起十年都各吃各的，覺得跟現任可以常常吃燒烤火鍋交換肉真的太開心了」。還有不少網友認為如果對象是素食者可能會遲疑，並表示「吃素的人毛一堆的機率相對高」、「只當朋友都覺得煩，吃飯都要配合，找餐廳都找很久」。許多葷食者也認為與素食者在飲食方面相當不合，就連朋友之間一起吃餐廳都需要耐心配合，若要相處一輩子可能需要好好協調。

但有少數人認為，原PO是男生，如果要找女朋友的話其實是優點，因為吃素女生偏多，容易在素食社團群組裡認識同好。也有一些人認為，如果是鍋邊素的話就可以接受。