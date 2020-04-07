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爸交代要鎖門！女兒回鄉下娘家 見「佛系紅鎖」超傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現娘家的門居然只用橡皮筋來「鎖」，讓她相當傻眼。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」
一名網友發現娘家的門居然只用橡皮筋來「鎖」，讓她相當傻眼。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」

鄉下人的門鎖，就是這麼樸實無華！一位女網友日前回娘家拿東西，爸爸叮嚀她要把門鎖好，但她看了半天找不到鎖，後來才知爸爸根本只是用橡皮筋套上門把而已，讓她大呼「被打敗了」。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社發文，抱怨她住鄉下的爸爸。她表示自己回娘家拿東西時，爸爸特別囑咐她「記得幫我鎖門喔！」，但她找不到鎖門的器具，狐疑的回應：「您根本沒鎖啊！」而爸爸的回答令她傻眼：「有啊！妳沒看到橡皮筋嗎？」

「重點是框在門外」，發文者又氣又好笑的說，「真的是被我天才老爸打敗了」。

貼文底下網友看到照片也笑翻，「佛系鎖啦！鄉下人都比較隨性」、「防君子不防小偷啦」、「主要是防蚊蟲跟動物啦」、「這是鎖一種感覺」。還有人分享其他鎖門道具，「小時候還看過用電線的」、「我阿嬤是拿個鐵鉤鉤住(一樣是在門外)」、「我老家以前是用鞋帶繞一圈而已」。

更有不少網友表示這是「鄉下日常」，「我們家小時候也是，全家出門吃晚飯大門敞開」、「我們在鄉下除了晚上睡覺，其他時候不關門的」、「鄉下還真的不鎖門，我們這邊就算偷東西都逃不出去」、「鄉下這種方式就是代表我不在家你改天再來」。

另外也有人認為，現在治安不比從前，建議還是要把門鎖好，「我有個親戚住鄉下也是連鎖都沒有，後來在短時間內全村幾乎都被偷了」、「這下全台的小偷都知道門把綁根橡皮筋的，是既沒鎖門、也沒人」。對於網友的好心提醒，發文者則回應道：「我有跟他說！現在他用兩條了。」

爆怨公社

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