在家上班掀離婚潮？ 書局見「這景象」引網笑：熱銷商品

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，不少企業實施在家工作，但卻意外衍生出家庭問題，導致離婚率上升，甚至出現「冠狀離婚」一詞。近日有民眾到書局發現「離婚協議書」被擺在顯眼地方，照片在網上曝光，引來網友笑翻直呼，「人跟人還是要有點距離比較好」。

有名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「聽說居家防疫會造成離婚率飆高，好像是真的…」，只見書局櫃子上貼有「離婚協議書」的字條，下面擺放厚厚一疊協議書，原PO看完這景象笑說「店員被問到很煩了嗎？」

貼文一出，引來許多網友熱議，「字寫那麼大，看起來是熱銷產品」、「比口罩賣完的字還大」、「想離的終於有時間離了」、「我以為會增加生育率的說」、「現在換搶離婚協議書？」、「我也想把我老公趕出家門哈哈」。

另外有在書局打工的網友透露，「十幾年前在書店打工時，離婚協議書幾乎天天都有人問有人買，就是沒人買結婚證書」、「我以前做文具店的，離婚協議書賣得很好耶，客人還會問有沒有其他格式的」、「離婚協議書真的是熱銷產品」。