老實男交女友4年負債31萬仍分！同事不捨：嫁給他會很幸福

為感情負債，值得嗎？一名老實上班族，為了滿足初戀女友的各種願望，不惜借錢也要讓她開心，只是兩人最終不但告吹，男方還負債累累，令不少網友搖頭，奉勸就算是一個願打一個願挨，也要衡量自身的能力。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，為公司同事抱不平。該網友表示，公司同事有一個交往4年的女友，在一起第一年時，他送女方一台新手機，半年後女方吵著要出國拍婚紗照。他拗不過女友，只好先去店家問價錢，結果被店員遊說成功，買下一組要價23萬元的婚紗套裝，女友還勸他先刷6萬，餘額分4年付清。

第二年他為了去日本拍婚紗照苦籌旅費，女友再度勸他跟銀行貸款或向親戚借錢，最後借了20萬，全部花光。原本女方說要出一半的錢，後來也沒有下文。

第三年女方因想結婚成家，於是要男友買一棟600萬的房子，但他月薪僅3萬2左右，身上還有先前的貸款，實在買不起，兩人為此冷戰了半年，最後在今年2月分手。

發文者表示，公司同事透露分手原因，是女方抱怨他沒錢，無法給她很好的未來。而男方對前女友只會叫他出錢買東西，不聞不問他背負每月2萬多元貸款，導致交往期間共累積了約31萬的負債，也自覺十分委屈。

「我們常常虧他為人太老實、心腸軟」，發文者說他對前女友很貼心，對女同事都說嫁給他會很幸福，沒想到初戀卻是這種下場，很為他感到不捨。

但許多網友對於這場戀情告終，卻不覺得是壞事，「恭喜解脫了，暖男都是不被愛的那個」、「這種男人就是太傻了，女人就是看好他的傻利用他」、「31萬讓你以後可以好好看人」、「她是需要一個乾爹，不是男朋友」、「只想到自己不考慮對方的能力就是自私，分了也好」。

另有一派網友認為，事情發展至此，男方也有問題，「要先衡量自己的能力，這就是現實！」、「在第一次借錢就該醒了」、「就算女方要求的多(花別人的錢不會痛)，男方自己有多少能力，自己不知道嗎？(打腫臉充胖子)」、「沒有金錢規劃的男人，是不會讓女人幸福的」、「第一年就看得出來那個女的根本是把人家當ATM好嗎？居然拖了4年」。