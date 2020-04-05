親愛的我真的不能說！十大男生會對女友扯的謊

愚人節過了別再說謊囉！

誠實與信任是情侶交往間的感情基石，不過偶爾總會有為了不傷感情而撒謊的時候，例如含淚也要笑著吃完的愛妻便當（誤）、謊報新球鞋價格等，但若是渣男渣女的出軌謊言，那可真的是天地不容、準備一百大板伺候啦！

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網友熱議的「十大男生會對女友扯的謊」，親愛的男性朋友們，摸摸你的良心，捫心自問你是否也說過這些謊呢？

image sourse：unplash

第十名：對別的女生精神出軌

精神出軌究竟算不算真的劈腿呢？有人認為精神出軌就是變心的證據，也有人表示精神出軌也許只是一時的意亂情迷，只要沒有做出逾越的行為就還可以忍受，但不管對方接受與否，對絕大多數的女生而言，精神出軌就是一種欺瞞的行為，就算你嘴上說不，還是會令人忍不住猜疑啊～

延伸閱讀：致姍姍來遲的你！15大網路超人氣「交友軟體」安慰寂寞的心

image source: dcard

第九名：改車謊報價格

車子是男人的第二個老婆，舉凡保養、改車，甚至你想不到裝飾都會照顧周全，花費當然不便宜。當情侶雙方的價值觀、金錢觀不同時，女生可能就無法接受你在車子上的花費，因此許多男生老是又要昧著良心、說出打五折或是更低的價格囉～（就像女生老是謊報包包的價格一樣吧XD）

延伸閱讀：影／記住最可愛溫柔的劉真！《康熙來了》9大超人氣舞蹈老師

image source: ptt

第八名：偷買公仔模型

小時候無法滿足的長大就一定要買下來！滿室的模型承載著男人的夢想，但其實都不便宜啊！就像男人不懂口紅色號跟品牌，女生也不太懂這幾塊「塑膠」究竟值多少錢？不敢老實說是有理由的，說出來就是怕嚇死另一半，甚至還有「專業」模型店老（共）闆（犯），專門替人偷改標籤啊～

延伸閱讀：佛系防疫比嚴刑峻罰更被關注？台灣網友熱議20大國家防疫作為

image source: YouTube

第七名：睡過頭說出門了

若女生都是因為化妝挑衣服而遲到，那麼男生遲到理由的前三名，睡過頭一定包含在內！許多男生為了避免女友生氣，都會謊稱「在路上了」、「再五分鐘到」，殊不知這五分鐘明明就是五十分鐘，在路上也不知道是走到哪條窮途末路，你是不是也用過差不多的理由啊？

延伸閱讀：滑嫩香甜肉汁滿滿！台北十大網友熱議壽喜燒

第六名：減肥偷吃東西

男生女生都會希望自己保有好身材，尤其交往期間又因為幸福肥而身材走鐘，減肥就成了耐力大考驗，若是相約好一起減肥你卻嘴饞偷吃，女友一定超不平衡啊！若只有你要減肥，一直鼓勵你、甚至犧牲自己陪你吃減肥餐的女友，在發現你私底下破功的話，想必也是齁氣氣氣氣氣！

延伸閱讀：羞到穿過指縫偷偷看！韓劇15大臉紅發燙的「濕身熱吻」

image source: unplash

第五名：追蹤收藏、按網美讚

誰都希望自己是男友眼中的唯一，撇除掉大明星那種遙不可及的對象，男友按讚、追蹤網美正妹的行為對某些女生來講可是禁忌行為喔！甚至有人會為了避免女友猜忌而辦小帳追蹤，雖然在大眾眼裡，單純追蹤按讚的行為無傷大雅，但ㄅㄧㄚˋ康的話，讓女友吃起醋來還是免不了一頓爭吵啊。

延伸閱讀：周迅女神演技保證！2020新劇《不完美的她》曝光 神作一次看到爽

image source: unplash

第四名：打手槍看A片

你認為有了另一半還看A片解決生理需求是不尊重的行為嗎？有些女性認為男友看片片打手槍是不尊重女友、精神出軌的行為，甚至會懷疑自己是否魅力不再，不然男友怎麼會要自己DIY呢？

其實類似的事情並沒有想像中的那麼複雜，有男性網友就表示，有另一半還自慰，純粹是獨處時性致一來，或是有自己的性癖好，不過若不想因這種事隱滿真實想法而傷了和氣，那還是坐下來好好的談一談吧～

延伸閱讀：成功減少家庭失和、情侶吵架！15大網友熱議洗碗機品牌

image source: unplash

第三名：有關前女友的話題

其實不管男女，對於前任的話題通常都是個禁忌，尤其女性的心思又比較敏感，為了避免無端掃到颱風尾，男性朋友們通常都對前女友閉口不提，若是難看的分手也許還能跟現任一起咒罵、相知相惜，但如果是和平分手…有些女生就會擔心你會上演舊愛情未了啊！

只能說「如何談論前女友」真的是一門高深的學問，說的太多會顯得白目，談的太少會被懷疑是在袒護，不得已就只好說些違心之論，人生好難！

延伸閱讀：全台都瘋無人島隔離？不只釣魚《動物森友會》讓人中毒的十大原因

image source: unplash

第二名：說要睡了狂打電動

睡前通話可以說是每個情侶間的每日任務，有時甚至可以一路聊到天明，但聊天這種事情很看時機與話題，無關感情濃淡與否，不管哪方都會有想要自己獨處、做自己事情的時候啊～

身為愛打電動的男生一定懂這種感覺，白天時陪女友約會，晚上想放鬆玩個遊戲又會被嫌，所以只能等到互道晚安後再熬夜打電動啦！雖然這算是白色小謊，但還是建議溝通為上策喔！

延伸閱讀：誰是第一名？網友最愛《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉！

image source: unplash

第一名：偷吃養小三

這謊雖然不是所有男生都會說，卻是最人神共憤的啊！有些渣男為了圖新鮮感或是暈船，開始在外頭捻花惹草，對妳卻總是說著甜言蜜語、說妳是他的唯一…呸呸呸！真的是滿嘴謊言啊！

姐妹們有時真的不能忽視自己的第六感，看到莫名其妙的來電顯示、忽然冒出的表姐表妹乾妹妹，或是突然搞失蹤卻支支吾吾沒辦法交代好行程，那你就要小心囉！

延伸閱讀：防疫金三角是他們！政府、企業與民眾齊心抗疫9大妙計

image source: independent

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月06日至2020年04月04日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『男人會說的謊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



