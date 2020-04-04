忘記預購口罩被男友發脾氣 網友狂勸放生：口罩比妳重要？

新冠肺炎(COVID)疫情嚴重，民眾能防疫的方法除了勤洗手外還有戴口罩，口罩實名制2.0開放線上預購，讓不少無法到場排隊的民眾感到相當方便，但有一名女網友表示，自己忘記預購口罩，遭男友大發脾氣，甚至禁止她跟他說話，網友看了都紛紛勸她「放生吧」。

女網友在臉書「爆廢公社」發文說，自己因為忘記幫另一半預購口罩，所以被他發了一頓脾氣，她表示自己已經跟對方道歉，而且為了彌補，還願意和公司請假到現場排口罩，但是對方還是不能諒解，甚至兇她，並且叫他不准和他說話，打給他都被掛電話，她情急之下上來問「我該怎麼辦？」

網友看完後紛紛勸她「不會自己去排？放生吧！不要那麼沒尊嚴，交男朋友是要有人疼愛而不是當人家傭人伺候人！」、「放生阿，口罩比妳更重要？」、「我會想到就提醒她，不會對她發脾氣」、「預購這麼簡單的事 其實他也可以自己做」、「幾個口罩是會影響什麼...？真是有問題，貼心的男人會是說沒關係，我的給妳用。這種男人...自私」。