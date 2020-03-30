男友太誠實回拒付房租 她怒嗆「感覺問題」反遭網友酸爆

日前有網友提到男友在家人詢問能否分擔房租時，以「可以先借但是要還」的回答拒絕幫忙，讓原po聽了相當難過，她也強調自己並沒有把男友當提款機，只是感覺問題，不過網友則認為，家人當下提分擔房租，實在太讓男友為難。

有網友在臉書「戀愛公社」發文表示，因男友偶爾會到她的租屋處過夜，而原po的家人便問了對方，「肯不肯幫忙負擔一點點房租」，沒想到男友當下卻是和家人說，「可以先借但是要還」，讓原po當下傻眼直言「做為女朋友的妳會怎麼想？」

原po解釋，過去出門雙方費用都是平均分攤，以前也從未要求對方一定要負擔任何費用，而對於這次的詢問她強調，「只是問他的意願，並沒有要強迫他」，因為負擔房租對男生來講不是應該，只是對方卻用這樣的答案回覆，當下聽到真的很難過，原po也說，「從來沒有把另一半當提款機，要的只是感覺問題」。

文章一出，引來許多網友討論。有網友表示，女方家人當面問這問題實在太為難男方，「女方家人私下跟男友這樣說，正常男人都會反彈吧？」、「爸媽去問這種問題也太尷尬」、「覺得妳家人問了一個讓妳男友很難做人的問題」、「我覺得妳家人問這個也是會讓男方有感覺問題耶」。

但也有網友說，「如果男生會去住的話，請他幫忙付錢合理啊，如果他沒住那邊的話，我覺得請他出錢就不合理了」、「我認為一個月給個3-5000也是合情合理，但只是偶爾我不能理解這是要當旅館經營嗎」，有人則認為，「只能說幫你要心存感激，不幫是剛好而已，互相才是王道」、「男生根本沒必要出」。