聽新聞
test
0:00 / 0:00
媽媽傳line關心學校狀況 下秒變臉嗆「爛！遜爆了」
小孩在外求學工作，父母常會透過社群軟體關心，不過有網友表示，他有一個毒蛇媽媽，表面看似溫暖，實際上卻另打算盤。該網友媽媽某次詢問他上課狀況，話鋒一轉突然問「有女朋友了嗎？」他則回答「沒有」，網友媽媽則笑他「爛！遜爆了」讓他哭笑不得。網友笑稱「媽媽是撿到軍火庫？」
一名網友在論壇《Dcard》發文表示，某次媽媽詢問他在上什麼課？課程同學有沒有女生？直說「金融市場女生應該不少」，該網友一一回答，也說「女生真的很多」，豈料網友媽媽話鋒一轉問他「有女朋友了嗎？」他則回答「沒有」，網友媽媽直言「爛！遜爆了！」
該網友表示，「媽！阿餒母湯哦！怎麼那麼嗆！ 好歹你兒子也是很努力想脫魯的呀！想必這個答案我媽一定也很失望......不然回覆怎麼跟吃到炸藥一樣」。
該網友還另外分享媽媽與妹妹的對話，截圖可見網友妹妹試穿新衣，在群組內詢問媽媽要不要買、好不好看？網友媽媽則回答，「好像還不錯，可是臉好醜喔！」該網友表示，「當你以為可以買衣服很開心的時候，你就大錯特錯囉！ 接下來的那句話會讓你down到谷底，求我妹的心理陰影面積」。
其他網友則表示「你媽也太可愛」、「媽媽：小孩才撿槍，老子撿的是軍火庫」、「最怕～空氣突然安靜～最怕～我媽突然的關心～」、「媽媽的取笑式關心法、「好想認識你媽媽」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言