媽媽傳line關心學校狀況 下秒變臉嗆「爛！遜爆了」

小孩在外求學工作，父母常會透過社群軟體關心，不過有網友表示，他有一個毒蛇媽媽，表面看似溫暖，實際上卻另打算盤。該網友媽媽某次詢問他上課狀況，話鋒一轉突然問「有女朋友了嗎？」他則回答「沒有」，網友媽媽則笑他「爛！遜爆了」讓他哭笑不得。網友笑稱「媽媽是撿到軍火庫？」

一名網友在論壇《Dcard》發文表示，某次媽媽詢問他在上什麼課？課程同學有沒有女生？直說「金融市場女生應該不少」，該網友一一回答，也說「女生真的很多」，豈料網友媽媽話鋒一轉問他「有女朋友了嗎？」他則回答「沒有」，網友媽媽直言「爛！遜爆了！」

該網友表示，「媽！阿餒母湯哦！怎麼那麼嗆！ 好歹你兒子也是很努力想脫魯的呀！想必這個答案我媽一定也很失望......不然回覆怎麼跟吃到炸藥一樣」。

該網友還另外分享媽媽與妹妹的對話，截圖可見網友妹妹試穿新衣，在群組內詢問媽媽要不要買、好不好看？網友媽媽則回答，「好像還不錯，可是臉好醜喔！」該網友表示，「當你以為可以買衣服很開心的時候，你就大錯特錯囉！ 接下來的那句話會讓你down到谷底，求我妹的心理陰影面積」。

其他網友則表示「你媽也太可愛」、「媽媽：小孩才撿槍，老子撿的是軍火庫」、「最怕～空氣突然安靜～最怕～我媽突然的關心～」、「媽媽的取笑式關心法、「好想認識你媽媽」。