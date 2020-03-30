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男年薪250萬仍單身 網列出問題：個性比外貌重要

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

近日有網友表示，他的堂哥在IC設計公司上班年薪有250萬元，不過條件良好的他卻還未婚，讓原po猜測是受外貌影響，對此網友也說，個性太差也沒打扮是很難認識對象，況且有些人認為年薪有250萬元算少。

一名網友在「Ptt八卦板」發文提到，自己的堂哥在科技業工作，薪水加上分紅一年收入可達250萬元，不過至今不僅沒結婚，連對象也沒有。原po表示，表哥的身高僅有167公分，體重達70公斤，頭髮還偏少，因此認為是外貌較不出眾而影響。

文章一出，有網友認為是個性的問題，「應該是個性太差」、「就個性有問題到自己是國王」、「通常是個性」，也有人表示，是因為工作太忙碌的關係，「太忙碌才一直單身」、「太忙且外表談吐不行，連認識都有問題啊」。

另外有網友指出，「外貌也沒打扮，放假也不想出去認識朋友，自然就沒有接觸的異性對象」、「臉上又不會寫年薪，花一些錢打扮自己會比較好」、「他自己沒有想走出去認識吧」，還有人直說，「你以為現在年薪250在台灣對妹子來說很多嗎」、「身高167，家裡沒底，年薪至少要300啦」。

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