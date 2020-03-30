【親子教養】黃振裕／愛，寵而不溺

日日幫小女兒琦琦準備早餐，切一小盤水果、泡杯溫熱的牛奶，有時擔心她吃膩，絞盡腦汁地變幻麵包、土司夾蛋、蛋餅等，這是我對她的寵愛。

「提早十分鐘起床就能好好吃早餐，而且媽媽頻頻催妳，也該學著自己起床了吧！」載她去搭校車時，我總對她的賴床惡習提出建議，「爸爸每天早起幫妳準備早餐，就是希望妳可以好好地吃，感受爸爸對妳的愛！」「嗯！」她總是這樣一聲帶著歉意的回應。

「妳看，剛好趕上校車，再慢幾秒肯定就搭不上。」第二次千鈞一髮趕上校車，為革除她的惡習，當天便和她約定：「只要再因為妳賴床而無法趕上校車，抱歉了，那是妳的責任，妳得自己想辦法解決上學的問題，爸爸也得上班……」甚至用了最後通牒似的口吻提醒：「我不介意妳請假待在家裡。」「喔！」她酷酷地回應。

琦琦對學習的自我要求和行為管理都不壞，但賴床這事著實讓人傷透腦筋。

這天，太太多次喚她起床，早餐也涼了，我告訴太太：「這樣下去不是辦法，該讓她學會為自己的行為負責！」勸太太別再催了。

過了一會兒，眼看搭校車的時間已到，即便馬上出門也趕不上，便決定不再等候，我出房門前對太太說：「就讓她賴床吧，愛她不該一直縱容她！」但媽媽的心永遠最柔軟，一闔上房門，就聽見太太不捨地喚著：「琦琦，起床了！已經五十分了！」五十分是校車到站的時間，頓時房內傳出驚呼：「糟糕，遲到了啦！」然後又是一陣劈哩啪啦的聲響，一分鐘不到，她已著裝完畢，只是領子沒翻好，平日潔爽的馬尾也開了岔，臉上還有水漬，她十萬火急地央求：「爸爸，現在出發還來得及！」

「妳不用急，校車肯定搭不上。」我故作鎮定：「沒關係，妳可以請假在家！」「我不要！可以啦！趕到下一站搭車就來得及！」「為什麼我要負責妳一直賴床的後果，然後冒著生命危險追校車呢？幾乎每天提醒妳，現在妳必須為自己負責！」「可以啦！拜託！」琦琦認錯似的懺悔，但我說：「別急，把我幫妳泡好的牛奶喝完，都冷了！」在她把牛奶一飲而盡的同時，我也不忍駕車技術欠佳的太太為難，便對琦琦說：「要不是媽媽堅持幫妳，我早就上班去了！」然後軟言規勸：「好好謝謝媽媽，她每天要三催四請妳起床，也很無奈！」這時太太把麵包遞來，讓我帶她上學去。

「永遠要記得這次驚慌失措的教訓。」途中我提醒她把儀容整理好後說：「爸爸很愛妳，但無法把妳的惡習也寵進去，這會害了妳。」把她準時送到校門口，下車前再次叮嚀：「明天開始妳得自己起床！」「嗯！」這回伴隨著的回應不再酷酷的了，而是充滿感激的微笑。

好一段時間了，琦琦準時坐在餐桌前好好吃著我為她準備的溫暖早餐，我終於有時間問她：「早餐好吃嗎？」「嗯嗯！」她回我朝陽般的微笑，讓我也受寵著。