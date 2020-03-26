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男生噴香水超加分？網竟一面倒反駁：聞了超不舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇「男性噴香水有加分嗎？」，貼文引發眾人熱議。 圖／pixabay
一名網友好奇「男性噴香水有加分嗎？」，貼文引發眾人熱議。 圖／pixabay

現在的人注重外表儀態，有些人甚至會噴香水，讓自己身上散發出好聞的味道，有位男網友就在PTT發文表示，他發現剛認識的女孩子，幾乎對使用香水的男生印象都蠻好的，自己平常也有噴香水的習慣，因此想問大家對於男生噴香水的看法，沒想到竟引發網友齊喊：「超扣分！」

原PO在PTT提到自己只要有噴香水跟異性出門，在聊天或拍照的時候，對方若聞到自己身上的味道都會詢問，順勢就成為一個現成的話題，對他來說「香水就好像是給自己加上一個人物設定一樣，用氣味來塑造形象，算是一個低調但是有質感的飾品」，因此發文問大家「男生齁，用一點香水是不是其實很加分啊？」

沒想到貼文竟引發許多網友否認，認為根本沒有加分，「沒有，不一定，聞過的八成都超臭」、「通常男用香水都很臭」、「不OK，遇到的都噴得很重，那個味道讓人感到很不舒服」、「真心覺得蠻扣分的！尤其一堆男的不會用香水，不會拿捏，香到刺鼻，以為噴香水就有魅力，而且會噴香水的男生我都會推定他很油條」、「完全沒有，一堆噴香水的都不知道自己身上味道多重，聞了很不舒服」。

不過其他人也表示若使用得宜，其實很加分，「加分啊，汗臭和狐臭才噁」、「看人用，但我很偏好香味，所以喜歡的味道記憶很深刻」、「超加分，假設長相一樣（不論好看或醜）都是噴香水>沒味道>汗味狐臭」、「要看甚麼樣的香水，不喜歡味道太重的，淡淡的就有加分」。

然而也有人認為與其弄巧成拙，還是先保持乾淨外表最重要，「外表乾淨，香味濃淡適宜才加分」、「個人覺得還好，外表乾淨，看得順眼還是比較重要」、「帥度決定香水接受度，品牌價位其次」、「老實說，這種額外的輔助，臉好不好看差別很大…」。

PTT

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