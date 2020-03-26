為省錢住老婆娘家 夫哭訴：連鑰匙都沒有，還要坐樓梯等門…

入贅的心酸誰人知？一名人夫為了省房租，接受老婆的建議搬到女方家和岳父母同住，卻過著非常沒地位的生活，連家門鑰匙都沒有，讓他直呼好委屈。

一名男網友在爆怨公社PO文，他表示因經濟因素，又敵不過妻子的強烈要求，從去年12月開始，帶著2歲女兒住進老婆娘家，但老婆娘家也是租的，月租2.4萬，他住進去也有幫忙付房租，一開始繳3000元，到了近兩個月變成繳5000～6000元。

他抱怨住在這裡像個外人，不能有個人意見，否則岳父會翻臉，例如娘家想要裝冷氣，但他認為不用，對方就會不耐煩喝斥是不是想害女兒熱死；還有丈人會幫忙顧小孩，卻像個指揮官一樣，讓他感到困擾。

他還哭訴自己連這個家的鑰匙都沒有，只有樓下大門的鑰匙，有幾次回家進不去，只能坐在樓梯間等人回來。

這名人夫也坦承是自己沒準備好存款跟預備金，沒有怪任何人，只能怪自己不夠努力，所以報應只得承受。不少網友一致認為他應該搬出去，也有人笑他根本是傳統媳婦的性轉版，也有人認為問題比較大的應該是老婆，像鑰匙的問題應主動打備份給先生。