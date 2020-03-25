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身上僅200元被友人借2千 他要回家拿錢被譏「妻奴」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友身上只有200元不夠借給朋友，沒想到竟遭到對方嘲諷「沒錢沒面子」，讓他很無言。 圖／聯合報系資料照片
一名網友身上只有200元不夠借給朋友，沒想到竟遭到對方嘲諷「沒錢沒面子」，讓他很無言。 圖／聯合報系資料照片

從「借錢」這種稀鬆平常的事有時候就能看出對方是否是值得交的朋友，一名網友在臉書上發文表示友人要求借2千元，但原PO身上沒帶太多錢，於是告訴對方回家後會跟太太要，隔天再借給他，沒想到卻被笑是「妻奴」，這也讓原PO聽了很感慨，而貼文也引起許多網友的熱議。

這名網友在臉書「爆怨公社」寫道自己身上都只固定帶著200元，但友人想向他借2千元帶女友去吃飯，他只好告訴對方自己身上錢不夠，會先回家跟太太拿錢，沒想到朋友卻嘲笑他是「妻奴」、「身上不帶錢沒面子」，讓原PO聽了很無言。

原PO說因為這句「妻奴」也讓他回想起以前和老婆交往時的情景，那時因為手頭不寬裕所以很少約會，常常得存好幾天的錢才能帶她出去吃飯，「那時候老闆發薪水是從口袋拿出來不用重算也不用橡皮筋綁著，生活過不去的時候她總是塞200給我，笑著跟我說：『這階段會過去，下次再讓你請吃飯』」。

原PO感嘆的說這200元雖然是小錢但也是救命錢，更是他對老婆的虧欠，「我想說的是：男人在外當然要有面子，但真的適度就好」，文章引起網友熱烈的討論，許多人都大讚原PO是好男人，「你是真男人」、「你贏了啊，你娶的是陪你走過困苦的老婆，他只能娶到花他錢的老婆」、「聽某嘴大富貴」、「老公可是一家之主，老婆乃是一家之王」、「你有個同甘共苦的妻子是福氣」。

更有網友對於原PO朋友的行為不以為然，「帶女友吃飯還要借錢？」、「連帶女友吃飯的錢都要借，好意思笑人家咧」、「他連200都沒有憑什麼笑你」、「200塊看清一個人」、「帶女友吃飯還要用借的？我如果是他女友一定很羞愧」、「他還要跟你借錢，是誰比較廢？」、「你朋友比較可悲，想充胖子還得跟人借」。

爆怨公社

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