他住妻家連鑰匙都沒有哀嘆像外人 網友回：媳婦日常

近日有男網友提到因考量預算關係，目前與太太是住在女方父母租的老家，雖然他有幫忙繳房租，卻連房屋的鑰匙都沒有，甚至有時候在家想提出自己的意見時，也會被太太大小聲對待，讓他形容自己像是外人，而網友一看則回這就是媳婦日常。

一位網友在「爆怨公社」發文表示，他與太太及兩歲女兒目前是住在女方家裡，當初因為覺得內湖房租較貴，所以太太才會提議住她的老家，雖然一開始原po相當反對，但最後因為對方發脾氣影響之下，只好硬著頭皮去住。

原po提到，女方老家也是租屋，從去年12月搬進去住到現在每個月都有貼補房租，不過他表示自己連一份家裡鑰匙都沒有，曾經幾次還因為門鎖起來而無法進屋，只能坐在樓梯間等開門，他直言住在女方家的感覺就像是外人。

而近期女方父母有想裝冷氣的想法，而原po則認為不需要破費，沒想到太太聽到後居然不耐煩的和他大小聲，讓他覺得自己在家連發表意見的空間也沒有，另外有時女方的父母會在顧小孩時，像指揮官一樣在一旁指揮也讓他相當不自在。

原po形容，「住在女方家很像慢性自殺」，不過他也坦言，「我當初並沒有準備預備金跟存款，並沒有想要怪任何人，只能怪自己之前不努力，現在才會承受這些，只能接受了」。

文章一出，有網友表示「女方個性其實也不是挺好的，兩個人其實該互相的」、「這場景就是角色對調而已，所以另一半很重要」、「這就是女人住在婆家一樣啊」、「男版媳婦的概念」，也有人指出「不給鑰匙真的很過份，你應該搬出去的，你老婆很不尊重你」、「要繳房租還不給鑰匙，很過分欸」，但有網友則直說「住女方家？你是事實上被招贅嗎」。