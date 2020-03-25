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吵架後請女友買飯 他打開一看「超綠」網驚：另有含義

聯合新聞網 / 綜合報導
網友和女友吵架後便當被加滿香菜。圖片來源／臉書
網友和女友吵架後便當被加滿香菜。圖片來源／臉書

日前有位網友表示他和女友吵架時請對方幫忙買飯，不過當他打開便當時卻見一片綠油油的配菜，當中還包含香菜和青椒。對此，部分網友表示菜色太可怕，有人認為配菜不錯，但也有人指出，是否另有含義。

一名網友在「爆怨公社發出一張便當菜色的照片，只見圖中的便當除了主菜糖醋排骨外，其餘三樣配菜皆是綠色的蔬菜，其中還有大多數人不喜歡的青椒，更誇張的是飯菜最上層還毫不手軟的鋪滿大量香菜，讓原po當下打開便當時瞬間傻眼直呼，「吵架的時候千萬別叫女友幫買飯」。

文章一出，引來2.2萬名網友按讚並留言表示，「有青椒茄子絕對翻臉」、「好可怕，滿滿的香菜」、「我可以理解她有多生氣」，還有人說，「沒有給你滷肉飯加辣椒加黃蓮就不錯了」、「覺得還有肉要偷笑」。

但也有人認為，「這個我可以，天天吵沒關係」、「這很棒耶，我愛的」、「糖醋排骨加香菜讚啦」、「可惡看起來好吃」，更有網友表示這便當應另有含義，向原po開玩笑說，「綠給你看嗎」、「深遠含義：綠爆？」。

爆怨公社 便當 菜色

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