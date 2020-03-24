婆婆一秒哽咽「好想孫」 她回娘家小住險被趕出門

台灣人婚後常見婆媳問題，尤其在第三代出生後，問題可能更嚴重，甚至因溝通不良讓問題愈鬧愈大。

一位婚後與公婆合住的人妻在Dcard上發文紓發心情，日前她與老公、兒子一起回娘家小住，因為一些原因，她決定與兒子多留幾天，讓老公先回家，結果婆婆一知道立刻就垂淚哭說「很想孫子」，接著就天天call out，語氣哽咽地要她帶孩子回家，甚至表示可以親自去接他們。

原PO百般婉拒後，婆婆似乎妥協，僅要原PO別有壓力，她就是單純想孫子，風波看似平息。沒想到第四天換成公公下場，直接向原PO老公抱怨她「去娘家住太久太誇張」，當晚更打算把她的東西寄回娘家，要她別回來了，種種情緒勒索的言詞讓原PO老公當場爆氣，嗆「好啊那我們就搬出去」，甚至雙親威脅要斷絕關係也絲毫不讓步。

宛如八點檔連續劇的劇情讓眾網友看得大呼過癮，直讚原PO老公真是神隊友、實力護妻。原PO也慶幸早早就和老公溝通過，他也不是媽寶，看得清楚老婆才是要一起走到老的人。不少人也分享婚後與婆婆交手的戰況，許多人都遇到控制欲超強的婆婆，只要兒子陪老婆回娘家就會罵他「被招贅」，或對公公、老公挑撥離間等等，不禁羨慕原PO先生的肩膀夠硬，感歎「要好好珍惜先生」。