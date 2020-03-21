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女友要求簽「交往協議書」看完費用網笑：你暴富機會來了

聯合新聞網 / 綜合報導
男生懊惱該不該簽交往協議書。 圖／ingimage
男生懊惱該不該簽交往協議書。 圖／ingimage

情侶間交往，不免會有吵架的時候，怎麼溝通化解是一件重要的事，也是能不能持續走下去的一大關鍵。有一名男子在臉書「爆廢公社」發文表示，女友傳給他一份「交往協議書」，裡面寫下了10點規定及罰款金額，他忍不住想詢問網友「該簽嗎？」引起熱議。

男子在臉書「爆廢公社」貼文問「女朋友傳這個...我該簽嗎？」只見圖中是一張「交往協議書」，裡面列了10項規定，包含吵架一次200元、提分手一次5000元、吵架先掛電話300元、故意不接電話100元、離家出走15000元、翻舊帳2500元、不聽解釋1500元、封鎖FB(臉書)、LINE30000元、隨便亂發作10000元、在外面吵架20000元。

女友傳了一張交往協議書，上面洋洋灑灑了列了10項規定。 圖／爆廢公社
女友傳了一張交往協議書，上面洋洋灑灑了列了10項規定。 圖／爆廢公社

網友看到也笑翻，回應「穩賺不賠的合約」、「簽，你穩賺的」、「快簽啊，根本穩賺不賠，記得補上一條不得出爾反爾」、「開玩笑，這是你爆富的機會」、「這不用一年你都可以買房子了」、「覺得可以不工作，每天惹怒女友賺錢」。

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