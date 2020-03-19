新嫁娘嘆高需求婆婆愛情緒勒索 網直言：問題在妳老公

新嫁娘碰上要求兒子週末陪出遊、愛情緒勒索的婆婆，讓她十分苦惱。一名網友在PTT分享，指出婆婆極度依賴先生，要求先生每週末一定要回家陪兩老出門走走，即便離婆家僅20分鐘車程，只要不順婆婆的意她就會大哭大鬧，讓她感嘆夫妻倆沒有新婚的甜蜜時光，而在婆婆眼裡千錯萬錯「都是我的錯」。

一名剛結婚的太太表示，婆婆要求先生每周一定要回家，只要先生沒有照做，就會將一切的過錯推給她、認為是她指使的，稍稍不聽從就會以哭鬧、情緒勒索的方式脅迫，讓她十分無奈 。詢問先生：「媽是不是想要你單身一輩子、永遠陪在她身邊？」先生也表示：「說不定真的會。」讓她感嘆：真的有媽媽希望自己兒子永遠不要結婚？

原PO舉了不少與婆婆日常的小摩擦，例如進門沒先去婆婆房裡打招呼，反而先和公公聊天，或者是先生說未來有孩子不會讓她給娘家帶，因為婆婆覺得孩子是跟爸爸姓，然而最令她納悶的是，婆婆在她面前完全沒有表示出不開心，這些都是由老公轉述的，讓她吶喊「我未來的日子該怎麼辦」？

雖然這名網友初衷是在探討與「高需求婆婆」的婆媳問題，但不少網友直言「你老公很有問題」，認為先生「根本媽寶」，且一味轉述媽媽與太太對彼此的不滿，只會加深婆媳誤會，認為兒子如果一直滿足媽媽的需求而忽略自己的家庭生活，賠上的可能不只是和另一半的兩人世界，甚至未來生孩子也會被牽制，認為不妨兩人與婆婆好好溝通，彈性安排回家的時間、家族出遊，這樣才能兼顧長輩與自己家庭。