快訊

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新嫁娘嘆高需求婆婆愛情緒勒索 網直言：問題在妳老公

聯合新聞網 / 綜合報導
一名新嫁娘表示婆婆極度依賴先生，要求先生每週末一定要回家陪兩老，感嘆沒有兩人世界，想不到不少網友卻直指問題是出在先生身上。 示意圖／Ingimage
一名新嫁娘表示婆婆極度依賴先生，要求先生每週末一定要回家陪兩老，感嘆沒有兩人世界，想不到不少網友卻直指問題是出在先生身上。 示意圖／Ingimage

新嫁娘碰上要求兒子週末陪出遊、愛情緒勒索的婆婆，讓她十分苦惱。一名網友在PTT分享，指出婆婆極度依賴先生，要求先生每週末一定要回家陪兩老出門走走，即便離婆家僅20分鐘車程，只要不順婆婆的意她就會大哭大鬧，讓她感嘆夫妻倆沒有新婚的甜蜜時光，而在婆婆眼裡千錯萬錯「都是我的錯」。

一名剛結婚的太太表示，婆婆要求先生每周一定要回家，只要先生沒有照做，就會將一切的過錯推給她、認為是她指使的，稍稍不聽從就會以哭鬧、情緒勒索的方式脅迫，讓她十分無奈 。詢問先生：「媽是不是想要你單身一輩子、永遠陪在她身邊？」先生也表示：「說不定真的會。」讓她感嘆：真的有媽媽希望自己兒子永遠不要結婚？

原PO舉了不少與婆婆日常的小摩擦，例如進門沒先去婆婆房裡打招呼，反而先和公公聊天，或者是先生說未來有孩子不會讓她給娘家帶，因為婆婆覺得孩子是跟爸爸姓，然而最令她納悶的是，婆婆在她面前完全沒有表示出不開心，這些都是由老公轉述的，讓她吶喊「我未來的日子該怎麼辦」？

雖然這名網友初衷是在探討與「高需求婆婆」的婆媳問題，但不少網友直言「你老公很有問題」，認為先生「根本媽寶」，且一味轉述媽媽與太太對彼此的不滿，只會加深婆媳誤會，認為兒子如果一直滿足媽媽的需求而忽略自己的家庭生活，賠上的可能不只是和另一半的兩人世界，甚至未來生孩子也會被牽制，認為不妨兩人與婆婆好好溝通，彈性安排回家的時間、家族出遊，這樣才能兼顧長輩與自己家庭。

婆媳紛爭 結婚

相關新聞

新嫁娘嘆高需求婆婆愛情緒勒索 網直言：問題在妳老公

新嫁娘碰上要求兒子週末陪出遊、愛情緒勒索的婆婆，讓她十分苦惱。一名網友在PTT分享，指出婆婆極度依賴先生，要求先生每週末一定要回家陪兩老出門走走，即便離婆家僅20分鐘車程，只要不順婆婆的意她就會大哭大鬧，讓她感嘆夫妻倆沒有新婚的甜蜜時光，而在婆婆眼裡千錯萬錯「都是我的錯」。

小孩憋尿成習慣！小心影響腎臟 專注力也變差

孩子年紀小的時候，或因為貪玩、或處在陌生環境中，容易出現憋尿狀況，小心忍出一身病。你知道小孩憋尿會憋出哪些後果嗎？該怎麼讓愛憋尿的小孩變得願意主動上廁所呢？

妻子生下聾啞女 丈夫竟狠心拋棄另娶新歡？

《啞女情深》的劇本由劉藝改編，當年曾於亞洲影展獲獎；全片更運用映象語言平衡了劇本台詞中某些文藝腔調過濃的段落，幾處沒有對話的過場安排，靈活輕盈，比如描寫柳靜言與方依依婚後生活，以一連串的居家短景交疊，書寫二人感情甚篤，依依含笑望著靜言寫下「花如解語還多事，石不能言最可人」的句子。

【女性心聲】古家榕／失語的時光

關於成為母親，始終有段記憶。那是女兒出生約八周，午後為她洗完澡，邊扶著她的軟綿脖子穿衣，邊聽著節目主持人插科打諢，突然生出一股難以言喻的自我厭棄。 當時的我像是被關進玻璃箱，外頭世界運轉依舊，唯自己

【生活趣聞】陳妍君／那些香菜教會我的事

剛過不久的二月二十四日被訂為「國際討厭香菜日」，臉書上也開設有粉絲眾多的中文版及外語版的「我討厭香菜」粉絲團；市面上更訂購得到各式各樣印製反香菜、反芫荽的客製商品。 科學研究顯示，香菜之所以這麼不討

【住在陰陽海邊】施岑宜／讓世界暫緩

那日接到一通道歉電話，因為可能的接觸，對方要我多多觀照自身的健康狀況。掛掉電話後，緊急聯絡暫緩近期的邀約。就連半隱居的我也受到這波瘟疫的威脅，住在都市裡需要大量與人群接觸的人們又是如何？我們無從知曉誰

瓊瑤經典《啞女情深》 典雅靜默何以言情？

《啞女情深》原本與《婉君表妹》同時籌備、一起開鏡，兩部作品均為中影公司繼《蚵女》、《養鴨人家》之後的重要企劃。籌備期間，因為《啞女情深》女主角王莫愁閃電結婚、生子，臨時煞車，延至《婉君表妹》拍畢後再行開拍，並由李行順勢接下導演工作，王莫愁在產後調養期間，也勤練手語，做足準備工作。

【夫妻之間】我思／婚姻是最好的修練

若不是老公突然提起，我都忘了這是我們結婚二十周年的紀念日。稍微討論要怎麼慶祝，吃大餐？都可以。但孩子們忙，常有其他事讓計畫永遠趕不上變化，或被突然的興致改變說好的事，就隨意吧！倒是自己有些訝異，就這麼

【小兒科醫師的診間筆記】陳彥任／棕熊醫生

「跟棕熊醫生說再見！」 當阿嬤叫美眉這樣說時我嚇了一跳，不是每個小朋友都會叫我棕熊醫生的。 醫生有一萬種暱稱。 剛出道的時候（出道就是從醫學中心訓練完畢成為可以獨立的醫師），學妹送了我一隻小長頸

【師長心情】趙南星／照顧學生不該有條件

同事間常互相調侃，我們（國中導師）的桌子就像聚寶盆一樣──才剛清空，上個課回來，又堆滿來自各處室的公文和通知。 今天來的是輔導室的「午餐補助申請書」，這是敝校退休老師的愛心捐獻，他們把退休時獲得的禮

【生活的風景】水色音符／不老志工

過年期間和好友造訪英格蘭，那天，我們來到Peterborough這個以教堂聞名的小鎮。 當我們走進一座教堂，發現大廳的另一側有個販賣咖啡的吧台，讓我們驚豔的是，所有工作人員都是白髮蒼蒼的老奶奶！細問

【生產再發現】池依林、諶淑婷／為自己選擇、編織一片生產風景

拜社群網站之賜，朋友間即使未碰面也能有大量的資訊交換，恰好身邊一些朋友關注女性的生產自主，也是大家常聽到的「溫柔生產」。這個詞近年似乎蔚為風潮，五六年前尚未懷孕的我也深感好奇，很想了解箇中奧妙。 透

熱門新聞

泡麵罐頭之亂 家樂福現購物人潮一車一車搬

好市多又現搶購潮！網友籲勿搶：要對阿中部長有信心

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

賣場泡麵、乾糧一掃而空 陳時中：過度搶購是沒必要的

明早七時起 十六歲以下成人兒童口罩皆可買

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。