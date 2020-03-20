【單親爸爸手記】胡川安／單親爸爸的防疫

今年農曆年前就開始大規模流行的新冠肺炎，讓全世界都陷入恐慌。農曆年後，從幼稚園到大學，所有家長都在等待開學是否延期的消息。中、小學在二月二十五日開學，大學到三月二日。公立幼稚園和中小學相同，私立幼稚園自行決定。

我在大學教書，所以寒假的時間都在家裡研究和備課。小犬就讀的幼稚園在農曆年後的一月底就照常開學了。隨著防疫升級，出入都要戴口罩、量體溫，學校老師也更加關心小朋友們的健康。注重衛生的結果，是以往一到三月就流行的感冒季節，今年反而未曾聽到有哪家的小朋友生病了。

我家的孩子早產兩個月，三十周就破水，從小很容易感冒，有時病毒跑進肺裡，胸部會積痰，呼吸會喘，所以每到冬日或季節變換之時便如臨大敵，這次的疫情更讓我這個單親爸爸相當憂心。

然而，小朋友的感知能力相當敏感。平常對運動有點怠惰的他，聽到老師說最近外面有很可怕的病毒，會讓身體發燒和生病，就開始勤加運動。我平常就有慢跑的習慣，最近在操場或是公園裡跑步的時候，時常看到不少小朋友也在運動。有次還聽到一個五、六歲的小朋友邊跑步邊跟他爸爸說：「要多跑步！而且在外面不用戴口罩。」

大疫來臨時，台灣的公共衛生觀念除了一般大人格外注意以外，各種不同的媒體輪番宣傳，學校也特別注意衛教的工作。有次我洗手時沒有確實從一數到二十，小犬就說：「嗯哼！沒有洗乾淨，重洗！」

本來計畫好櫻花季要去日本旅行，有一天早上載小犬去上課時，他沉默了一下，說：「爸爸，我們四月不能去日本看櫻花、坐火車，有很可怕的病毒，我們要六月……不行，七月才能去。」原本還在想要怎麼跟他說明櫻花季去日本可能得取消的事，沒想到他已經想到了。

聽到的當下其實相當感動，小犬顧及自己身體，也會關心公共衛生問題，同時會規畫旅行遇到變化時要如何改變，心情也調適得很好。或許瘟疫來臨時，正是適合我們檢查自己的身體、衛生狀況，還有整體環境的好時機。

以前常看到的標語說「強國必先保種」，透過瘟疫襲來的機會，讓我們的下一代知道如何保護自己，這才是「真‧強國」啊！