【女性心聲】古家榕／失語的時光

關於成為母親，始終有段記憶。那是女兒出生約八周，午後為她洗完澡，邊扶著她的軟綿脖子穿衣，邊聽著節目主持人插科打諢，突然生出一股難以言喻的自我厭棄。

當時的我像是被關進玻璃箱，外頭世界運轉依舊，唯自己不得其門而出。每早睜開眼，理智著急催促我回歸常軌，可我是如此疲憊，混亂的作息和內分泌，貪婪吞吃往日的伶俐，渾身僅剩脂肪的沉，裡頭沒有靈魂。晨間，我在野性荒原與女兒搏鬥，馬斯洛的自我實現從雲端跌落，放眼所見皆是原始需求。下午，我將洋芋片嚼得劈啪作響，嗆辣感擴散，卻連空虛的邊緣也填不滿。睡前，我窩進沙發蜷成墮落符碼，乞食螢幕的嗟來字句，放縱心思隨夜晚消沉……生活翻來覆去，永遠只有孩子，和任其喧譁的電視機。

一方面，我焦慮時間飛瀑般沖逝兩個月，一轉頭，望向才六十天的女兒，又察覺光陰遲滯得令人喘不過氣。日子成了隻蟲屍，層層的待辦事項疊加，關節僵直緊促，毫無空隙予以錦簇。彼時，美好光明的論調之於我，皆淪為不食煙火的囉嗦──那些暢談創痕的，都是順利倖存的，當她們感懷地摩挲歲月的痂皮，卻忽略瀕死的大多數，連發言權都被褫奪。從尿布堆探出灰撲撲的頭，我很俗，俗到對人生無話可說。

正堪堪滅頂於這洶湧的厭世感，突聽喀嚓一聲，回過神來，整個人竟已踏足九年後的此刻。舊日的畫面定格，女兒洗好澡的晌午依然清晰，我彷彿還聞得到身上的汗臭，仍沉溺在絕望的溽熱中。但終究是從狼狽的自我嫌惡，走到今天的優雅與安然。

周末探訪好友，尚未出月子的她，兀自神經質喋喋不休。聽到半途，我探過身抱住她，輕聲說了句：「相信我，妳會活下來的。」好友聞言愣住，下一秒眼淚啪地掉出來了。

若說過去這段日子確實教了我什麼，就是對於他者的徬徨與脆弱能懷著溫柔的理解，安靜地給予支持。

因遭受過深刻的擠壓，是以對別人的苦難說不出大道理，僅能付出擁抱和低喃讓對方相信：一定會過去的。

就像九年前的我曾一度失語，可如今也找回詞彙敘述那段時光了。