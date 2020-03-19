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【生活趣聞】陳妍君／那些香菜教會我的事

聯合報 / 陳妍君

剛過不久的二月二十四日被訂為「國際討厭香菜日」，臉書上也開設有粉絲眾多的中文版及外語版的「我討厭香菜」粉絲團；市面上更訂購得到各式各樣印製反香菜、反芫荽的客製商品。

科學研究顯示，香菜之所以這麼不討喜，可能是基因在搗蛋，讓這些有「反香菜基因」的人聞到香菜的味道時，便覺得好像吃到香皂一般。

很多討厭香菜的人，若不小心點到有香菜的料理，大概忍不住要吶喊「你（香菜）走慢了我（吃飯）的時間」，或是「你（同事）已走遠，我還在練習（跟香菜）道別」，當然還有「雖然想死，但還是想吃（不小心被加了香菜的）辣炒年糕」。

在這個紛亂的時代中，能夠堅持做香菜，想必得具備堅強的心理素質。瀏覽坊間暢銷的心理勵志書籍，幾乎每一本都可以奉香菜作為導師。身為一介平凡的香菜，成為眾矢之的，何其無辜，又何其有幸。或許，香菜也想對你說：「可不可以，你也剛好喜歡我？」或許，香菜媽媽從小就教導香菜寶寶「這世界很煩，但你要很可愛」、「因為這是你的人（菜）生」、你要練習「每天演好一個情緒穩定的人（香菜）」。在阿德勒的《被討厭的勇氣》中提到，所謂的自由，就是被別人討厭。無疑地，香菜肯定是這世界上最自由的物種了。若香菜有話語權，想必也想大喊「我的存在，本來就值得青睞」。

基因

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