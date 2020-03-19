小孩一天尿量多少算正常？

想知道小孩是不是憋尿，要從他一天的排尿量來了解！正常情況下，0到1歲的孩子每日排尿量為400～500ml；1到3歲的孩子為500～700ml；3到6歲的孩子排尿量為600～800 ml。

另外，我們可以用小孩的年齡來推估他的預期膀胱容量，計算公式是（年齡+1）×30毫升，所以6歲小孩他的膀胱容量應該是（6+1）×30=210毫升，當然少一些也還算正常。爸媽有空的話可以記錄孩童的喝水量與尿量，例如6歲小孩喝了將近210毫升的水量，卻還不想去上廁所，或是屁股常扭來扭去，就要懷疑孩子可能在憋尿囉！

小孩憋尿成習慣！小心影響腎臟，專注力也變差

小孩憋尿有哪些原因？

原因1、貪玩：有些小朋友因為沉迷於遊戲、看電視或打電動玩具，捨不得花時間去尿尿，就怕一尿回來玩具、電玩被搶走了。

原因2、陌生環境：幼稚園或小學上學後，許多幼童開始歷經陌生環境或團體生活，可能會出現憋尿甚至憋便狀況。爸媽別緊張，通常只要孩子熟悉環境、有安全感後，這些情況就會慢慢改善。

原因3、個性內向：個性較害羞的小孩，可能會面臨想上廁所但是不敢跟老師說的情況，尤其年紀較小的孩子可能因此尿溼褲子。

你知道小孩憋尿會憋出哪些後果嗎？

1. 泌尿道感染：小便在膀胱停留的時間過長，細菌容易滋生，就可能變成泌尿道感染，像是膀胱炎、尿道炎等。嚴重時，尿道發炎會直接攻往腎臟，演變成腎臟炎，就容易出現發燒、腰痠、全身無力等症狀，不可輕忽！

2. 膀胱鬆弛、無力：憋尿太久會讓膀胱撐大，若膀胱肌肉過度伸展、失去彈性，恐造成小便疼痛、尿頻、尿液排不乾淨等後遺症。

3. 專注力變差：小孩憋尿容易坐立不安、精神緊張、注意力渙散，在無法專心的狀況下可能影響孩子學習與活動。

如何改掉小孩憋尿壞習慣？

長期致力於兒童泌尿問題的台北慈濟醫院泌尿科楊緒棣醫師表示，想要改掉憋尿壞習慣，可以教孩子們適量飲水、定時上廁所，不可以等到膀胱很脹時才衝到廁所，平均2個小時就該尿一次，最晚不能超過3個小時。如果孩子憋尿的原因是被遊戲、電視、電動等事物吸引，最好能在活動前、活動後定時帶他們去上廁所。最重要的是，兒童接受排尿訓練時，父母千萬不能用打罵方式，因為壓力太大，反而讓孩子更容易憋尿。