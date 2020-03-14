夫妻冷戰怎破冰？ 女兒曝光父親妙招：在廚房搞小動作

情侶與夫妻之間吵架冷戰都是難免的，但破冰方式百百種，這位網友爸爸的方式，一定要學起來！

近期在Dcard上有網友分享自己「爸爸的小秘密」。他提到，有一天爸媽吵架吵到翻臉冷戰，一整天都沒說話。結果隔天早上聽到廚房傳出窸窸窣窣的聲音，本以為是媽媽在煮早餐，偷偷一看發現爸爸正在把醬料罐、米酒瓶和橄欖油這種「有蓋子」的調味瓶，一個個用力地轉到最緊。

當下她沒出聲只偷笑了一下就溜走，不久後，果然聽到媽媽拿著橄欖油跟爸爸抱怨「打不開」，爸爸立刻樂得像小孩一樣。巧妙的破冰招數讓網友直呼：「爸爸根本計畫通」、「這招讚，筆記」！不少網友也被原PO形容的畫面閃到不行：「爸爸太可愛了吧！好甜喔！」、「像小說男主角」，也有很多女網友表示「非常吃這招」。

原PO表示，其實媽媽力氣很大，瓶蓋根本可以自己打開，但這就是他們互相和好的方式，她從小看到大，這招用了十幾年還是很有用。不過有人表示如果彼此沒有默契很容易失敗，「我男朋友用過這招，結果把我很愛的水壺轉到他自己都打不開，只好買一個賠我」、「這招對我媽沒用，因為她跟我爸生氣就會不煮飯給他吃」。

夫妻床頭吵床尾和，未來有很多事情需要一起面對，難免有一些紛爭，好好地找到兩個人都能接受的方式破冰，也非常重要哦！