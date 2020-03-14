和心儀對象逛超市對話尷尬爆 網友：見識到單身20年的實力

因為新冠肺炎(COVID-19)影響，防疫成了全民課題，近來有女網友爆自己弟弟母胎單身近20年，最近有心儀的對象，兩人相約出門採購，沒想到中間的對話實在太尷尬，瞬間證明了他真的是「憑實力單身」，網友看完也相當認同。

女網友在Dcard以「我愚蠢的弟弟阿」發文，她說自己弟弟母胎單身近20年，最近似乎有機會脫單了，所以戀愛經驗較多的姊姊瞬間成了他的戀愛顧問，還脅迫弟弟每天向她報備進度，前幾天得知弟弟的心儀對象約他去排口罩和超市買儲備糧食，身分證號碼尾數同樣，姊姊心想簡直是命中註定啊，這次弟弟應該是穩了。

約會當天晚上，姊姊馬上關心他今日成績，弟弟表示去超市時候，氣氛有點尷尬，他只好隨便問了一下心儀對象「為什麼不在MOMO買一買就好，還要出來跑一趟」，結果心儀對象說「關你什麼事」，接著到了泡麵區她拿了幾包統一米粉，弟弟又問「幹嘛不買其他口味的泡麵 」，對方則回「米粉比較好吃阿，湯比較清爽，又不像你們男生愛吃重鹹」結果弟弟竟然回答「蛤～那些泡麵好可憐喔，都跟你一樣沒人泡」。

姊姊聽完整個傻眼，結果女生買完後就說要回家解散了，最後傳訊息也一直被句點， 弟弟甚至沒發現為什麼會這樣，讓姊姊直呼「我的歐豆豆阿…真的是蠢到憑實力單身…」，她也幫弟弟澄清「給那位可愛的妹妹，我弟不是故意，想搞笑結果耍白癡， 他很喜歡你的 」。

網友看完也超有感「我見識到單身20年的實力了！」、「用詞不當 掰～跟朋友耍嘴皮子就算了，對心儀的女生怎麼還這樣講話，實力堅強」、「直接葬送自己的愛情」、「你弟這不叫搞笑耍白痴，是白目⋯」、「假如有實力單身比賽，想必令弟應該第一名吧」、「不講我還以為國小生在對話」。