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「為何有女人甘願當小三？」 他回文精闢分析讓網友讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
甘願當小三的女人到底在想什麼，他精闢分析讓網友大讚「完全合理」。示意圖／ingimage
甘願當小三的女人到底在想什麼，他精闢分析讓網友大讚「完全合理」。示意圖／ingimage

「人妻最怕撞車、撞鬼、撞小三」是台灣紅極一時偶像劇「犀利人妻」內的經典台詞，就有網友在PTT好奇詢問「女人甘願當小三的心態是什麼？」他更提到要不喧賓奪主搶成正宮，要不就離開那個男人，「甘願當小三是在想什麼呢？拿不到名份，還可能被告」，話題吸引另一名網友專業分析回文。

提出專業分析的網友在PTT回文指出，他的工作圈有一個慣性小三，明明學經歷或年薪都贏過百分之八十的男性，但她的四段感情中都是當別人的小三，原PO提到該名小三透露，因為「當小三不用擔責任，不用跟正宮一樣在家應付公婆、應付親戚，工作爆累回家還要照顧小孩、整理家裡、煮飯、當黃臉婆，然後還被老公嫌」。

女方認為，「當小三只要約會時打扮漂亮出現一下，搞搞曖昧，享受曖昧的氣氛，說些無關痛癢的話安慰劈腿男，就可以得到劈腿男80%的讚賞，還可以讓劈腿男回去為了她跟正宮吵架，非常得意」。

除此之外，如果小三跟劈腿的男方兩人感情出現了問題，只要把原因推給「因為他有正宮，所以才會對我不好」就好，把問題轉嫁到原配身上，這樣就無需面對磨合問題，而且這樣還可以營造「自己是受害者」的氣氛，讓大家認為都是劈腿的男方害她變成小三。

原PO表示，小三這種人沒法好好面對或承擔一段關係，因為他們把所有問題都歸咎於「劈腿的男方有家庭」，而不是他們之間有什麼問題，但如果這時有人指責她，她就會無法承受，而且會覺得為什麼整個世界都對她很差、為什麼大家都不能體諒她，然後歇斯底里發作。

該回文者的精闢分析讓網友們佩服，並紛紛留言表示「你小三系？」、「非常中肯」、「小三心理學，可以出書了」、「感覺這篇很正確哦」、「總之我信了」、「完全合理」、「專業」、「厲害了」、「所以不用同情當小三的人啦，很多人當小三就是自己想爽而已」。

PTT 小三外遇

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