手頭緊她傳「吃土照」討生活費 暖爸一招秒反擊網笑爆

學生時期很多人都靠父母給予的生活費過活，偶爾也會跟父母撒嬌想多拿點零用錢。有位女網友就因為生活費短缺，本來希望能用苦肉計跟爸爸討吃飯錢，不料卻遭對方高招回擊，全程曝光讓其他網友笑瘋。

原PO近日在Dcard分享，她提到最近手頭有點吃緊，於是下載了網路上找的「土便當」照片，盤算打悲情牌讓爸爸給她一點生活費，而根據原PO之前的經驗，這招通常爸爸都會領情，沒想到這次對方居然已讀不回，直到過一小時後才回覆，原來爸爸特別跑去拔草，再把草放到餐盒裡面，並回原PO「我已經吃了三天」，超狠反擊讓她無奈宣布任務失敗。

原PO傳了土便當照片想跟爸爸討生活費。 圖片來源／Dcard

沒想到原PO爸爸更高招，回傳「吃草」的照片反擊。 圖片來源／Dcard

超鬧過程曝光讓許多網友直呼原PO父女倆行徑超可愛，「我的天啊哈哈哈哈你們好可愛呀，是說妳的吃土照看起來好像真的便當哦」、「好餓哦」、「頂尖對決」，曾用過相同方法的網友也加碼分享其他「吃土照」。