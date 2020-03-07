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棄台北銀行工作、下嫁中南部工廠小開？網友一面倒勸退

聯合新聞網 / 綜合報導
工廠示意圖，非本文提及的工廠。本報資料照
工廠示意圖，非本文提及的工廠。本報資料照

論及婚嫁時面臨工作的十字路口該怎麼選？一名女子的男友在中南部經營家族企業，希望女生婚後辭掉北部工作搬到夫家幫忙經營工廠，讓急於想成家的她心動不已，卻被網友一面倒勸退。

一名27歲的女網友在PTT發文，她和研究所認識的男友交往2年多，男方在中南部經營父母的小工廠，女方則在台北的知名銀行上班，兩人長時間是遠距離戀愛

女網友稱男友和其父母很希望她能趕快嫁進門，剛好工廠近來缺人，盼望她能辭掉北部工作搬過來，在工廠工作順便幫忙管理。女子自述原生家庭缺乏溫暖，很希望趕快成家進入婚姻生活，而且想像中能在自家工廠工作比較輕鬆、不用煩惱經濟，還能跟老公朝夕相處，較有安全感。

女子和父母談過，家人卻持保留態度，認為嫁去別人工廠經濟沒保障，每天和老公一起上班，家庭和工作的衝突會互相牽扯，希望她不要這麼快做決定。

網友也大多認為不妥：「缺人為何不請人？你是嫁去當免費台勞？」、「男方家很聰明，員工會跑掉，老婆不會」、「把嫁進中小家族企業想像成偶像劇，以後鐵定後悔」、「婚姻家庭事業全都綁一起，很難不出問題」、「哪可能工作沒壓力，自己經營事業壓力才大」、「你父母有先見之明，聽他們的吧！」；但也有網友認為不是不行，但先做好避孕措施、不要登記結婚，在雙方父母同意之下去「試婚」幾個月看看。

婚姻 遠距離戀愛

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