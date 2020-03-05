女友貼心下載停車App 他事後驚覺一切都是陰謀

科技的進步使生活越來越方便，近年來停車場不僅可以自動辨識車牌，現在還可以透過App來繳費。一名網友發文提到，先前女友為了停車方便，幫他下載了許多停車App，但最近才發現App中的停車位置、進出時間等資訊詳細且一目了然，這才讓他驚覺一切都是陰謀。

「各位的女友也是這麼厲害的嗎！」昨（4）日一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文透露，他的女友之前為了停車方便，幫他下載了各式各樣的停車App，因為常常進出台北市各大停車場，這樣只需要透過App出場也不用特地去繳費機，非常方便。

原PO表示，但最近女友卻在Instagram發限時動態自爆，之前因為懶得去繳費機繳費，一口氣下載了很多停車App，但卻意外發現可以作為「抓姦神器」，因為只要是車牌辨識入場的停車場幾乎都可以留下停車紀錄，內容更提到「推薦各位小姐姐，App直接幫你拍照，男友／老公想賴都賴不掉」。

貼文曝光後女網友們紛紛留言「立馬下載」、「全台灣女朋友會感謝妳的」、「好的，馬上下載」、「千萬不要小看女人的推理程度」、「已下載好」、「神器」。

但男網友們卻表示「po出來的心態是想擴大傷害嗎」、「這種事情不用po」、「過陣子發現，怎麼老公車子常停路邊被人拍照檢舉或拖吊」、「停車之後，換搭計程車就解決了啦」、「租車公司的業績會因為妳這篇變好」、「這是要死大家一起死的概念嗎？還爆出來」、「怒騎ubike偷情」。