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阿嬤逼劈腿拉筋盼長高 7歲女童淚訴反抗也沒用

聯合新聞網 / 綜合報導
婆婆為了讓孫女長高，常常逼她劈腿拉筋，不過孫女每次都被弄得很痛，怎麼反抗都沒用。示意圖／本報資料照片
婆婆為了讓孫女長高，常常逼她劈腿拉筋，不過孫女每次都被弄得很痛，怎麼反抗都沒用。示意圖／本報資料照片

許多家長在孩子成長時會嘗試各種方法讓小孩長高，但如果誤信偏方可能會造成揠苗助長的效果。近日一名女網友抱怨，婆婆為了讓女兒長高，常常逼她劈腿拉筋，不過女兒每次都被弄得很痛，委屈的只能躲起來默默哭泣，這也讓媽媽看了心都碎了。

日前一名女網友在臉書社團「爆怨公社發文提到，某天發現小女兒一直在哭，嚇得趕緊帶她回自己房間詢問到底發生什麼事，沒想到女兒卻哭著說「阿嬤一直叫我劈腿弄我腳，我大腿好痛」，原PO告訴她如果不舒服要跟阿嬤說會痛不要弄，但女兒卻說阿嬤就是一直弄、一直壓她的背，講了也沒有用。

原PO認為這樣會拉傷，反而會長不高，於是叫女兒把褲子脫下來擦藥，但沒想到阿嬤卻一直在旁邊罵「妳褲子給我穿起來」，這讓原PO無奈表示，現在就讀國小二年級的女兒已經有140公分，不懂為何婆婆還要一直逼迫她。

文章一出，許多網友紛紛留言提到不當的拉筋不僅不會長高，還可能會受傷，「寧可讓小孩自主健康的運動，也不要勉強小孩做無法自主做到的動作，那只會讓她受傷而已」、「如果沒有專業人士訓練，強制拉筋會對孩子造成傷害，而且拉筋是要慢慢練的」、「阿嬤有事嗎」、「揠苗助長」。

也有許多網友提到其實拉筋不是造成長高的主因，「拉筋也許會長高，但不對的方式與技術，會造成傷害，甚至脊椎側彎，倒不如做運動，比如跳繩、打球、游泳之類的，或是去學跳舞也可以」、「腿拉筋跟長高沒關係，睡眠充足、營養均衡才是主因」、「長高是有關生長板，硬拉筋神經會發炎腫脹，所以要長高還是要多跳躍」。

婆婆 睡眠 偏方 爆怨公社

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