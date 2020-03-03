38歲男與女友差17歲憂戀情受阻 未來岳父神回應…網讚真男人

有人說若是真愛，年齡不是問題，但是否真如此？一名38歲網友與小17歲的女友交往，感情相處融洽，但年齡差距始終是心中顧慮，沒想到未來岳父得知後一句神回應，讓事情結局有想像空間。而網友在看了本尊照片後，直呼「朝聖」、「太神奇了」，堅定了原PO信心。

一名網友在PTT發文表示，在學校客座演講時認識了一名小17歲的女生，彼此相處自然融洽，漸漸地也就走在一起了，但雙方年齡差蹉始終是兩人心中的顧慮。原PO表示，女友的父親只比自己大13歲，女友擔心兩人交往會遭反對，認為自己外表看起來比實際年齡小，想虛報男友是28歲，原PO還開玩笑地回問女友「那我該叫叔叔，還是大哥？」

終於有一天，女友還是向父親說明了男友「他只比你小一點」，沒想到女友的父親竟回「所以是17公分嗎」，令女友尷尬回應「我要回房間」。網友看了原PO的陳述，笑回「幽默耶」、「輕鬆應對，太猛了」、「這岳父真男人啊」。

有網友求照想知道兩人到底看起來是差多少，在看了原PO附上的本尊照後，紛紛大喊「朝聖」，讚原PO「好秀氣」、「凍齡讓人驚嘆」、「說你是高中生我也信」、「38長這樣真的逼死人」、「靠腰咧，我28感覺比你還老」，還有人認為長相清秀的原PO「真的有女生的神韻」、「我希望你是女生」、「求保養秘訣」。