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【生活趣聞】小羊／因為那是老歌

聯合報 / 小羊

向來對樂器沒什麼興趣的犬兒，某次看到同學彈奏電吉他大表驚豔，此後不斷要求爹娘給他買一把來彈彈，且為釋除吾等諸多疑慮而保證再三，莫非是想學來耍帥？

經過一段時日的洗腦後，多元學習的大旗再度燃起望子成龍的希望。當時家人為了選擇木吉他或電吉他、古典或現代學習課程還大肆討論一番，結果父子同心，由金（精）主大人的快樂學習論勝出，犬兒終究如願以償，至於為母我，則是接送行程再添一樁。

某天課後電吉他老師交付練習曲一首，甫進家門，吉他都還沒來得及撥兩下呢，同學就找上門來揪他去打球。牢記犬兒「會好好學」承諾的我要求他必須先練習才能外出，於是他不情不願地彈了起來，而且彈得彷彿五線譜上只寫著「二二六六」。當下按捺著性子陪唱這首英文歌，曲罷同學們驚訝地問歌名？阿姨我略帶竊喜地說：「Stand By Me！」同學們又問阿姨怎麼會唱？只見犬兒一臉淡定卻又語帶不屑地回答：「因為那是『老』歌嘛！」

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